El Inter le roba al Valencia una joya de la cantera

El fútbol base también sufre los movimientos de mercado propios de los meses de verano. Los clubes, además de apuntar sus plantillas para competir de la mejor manera posible en la nueva temporada 2025/26, peinan el mercado de jóvenes promesas en busca de una 'perla' con la que poder trabajar con vistas al futuro.

El Valencia CF siempre ha sido una de las canteras más potentes de Europa, con una estructura firme que ha conducido a cientos de jugadores al fútbol de élite. Sin embargo, en los últimos años la Academia no vive su mejor momento, no por falta de talento, sino por la fuga del mismo, y es que han sido varias las joyas de la cantera los que han hecho las maletas rumbo a otro club que haya apostado más por su formación.

En las últimas horas la Academia del Valencia CF ha sufrido otro varapalo en forma de salida: El Inter ha cerrado el fichaje de la perla Amadou Konteh, que abandona la disciplina valencianista para incorporarse a la cantera neroazzurra a cambio de 150.000 euros, según adelanta Deportes COPE.

Generación prometedora

Konteh pertenecía a una generación en la que el club tiene depositadas muchas expectativas. La temporada 2024/25 fue la última en edad de cadete para ellos antes de pasar a Juvenil y tener la posibilidad de firmar su primer contrato profesional una vez cumplieran los 16 años.

El Valencia ya sabía que el futbolista no tenía la intenación de renovar, por eso no disputó minutos desde el mes de enero. Antes de perderlo gratis, el club buscó una solución y negoció con el Inter de Milan, que estaba muy interesado en el jugador y accedió a desembolsar 150.000 euros más un porcentaje de futura venta.