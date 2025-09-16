Las humillaciones se multiplican en la administración Lim

El 2 de noviembre de 1993, el Valencia cayó en Alemania frente al Karlsruher por un sonrojante 7-0. El equipo entrenado por el neerlandés Guus Hiddink se había presentado en tierras germanas con un cómodo 3-1. Pero allí, contra todo lo que podía esperarse, los valencianistas se derrumbaron delante de un desconocido y veterano '9' alemán, Schmitt, que terminó con cuatro goles en su casillero borrando a los de Mestalla de la UEFA Cup en dieciseisavos de final. Aquella igualó la peor desventaja goleadora en un partido en la historia del Valencia CF (-7). Todavía hoy se recuerda como la mayor debacle del club en competiciones europeas.

Aquella pesadilla de Karlsruhe permaneció como vergüenza colectiva del valencianismo durante más de dos décadas. No habría ya una afrenta de tal dimensión hasta que en 2016, en la etapa de Peter Lim como máximo accionista, el FC Barcelona repitió el 7-0 en la Copa del Rey a un equipo nlanquinegro dirigido por el exjugador inglés Gary Neville.

No obstante, los protagonistas de lo vivido en la Copa de la UEFA 93/94 se han resistido a ver paralelismos entre los dos fatídicos momentos. "No tiene nada que ver", decía en 2016 Álvaro Cervera, actualmente entrenador. "Aquello fue un accidente porque veníamos de una dinámica positiva, primeros en la Liga y con un 3-1 de la ida", añadía Ávaro entonces a Levante-EMV. "Ahora la dinámica es muy negativa. El equipo está cerca del descenso. Es la confirmación del hundimiento", aseguraba Fernando Gómez, elegante centrocampista del exquisito Valencia de los 90.

La misma desventaja, 7-0, se había dado otras seis veces en tiempos pretéritos desde los primeros años de vida del club, según datos registrados en 'Ciberche'. En 1928, en la Copa, frente a la Real Sociedad. Contra el Espanyol, en la Liga Máxima del mismo año en Mestalla. Y ya en la categoría de Primera división en los estadios de Oviedo, Sevilla (3-10), Athletic y Alavés en 1934, 1940, 1954 y 1955, respectivamente.

Las mismas humillaciones en la mitad de tiempo

Curiosamente, desde el desastre de Karlsruhe y la aparición de Lim en el accionariado del Valencia (2014) transcurrieron 19 largos años en los que los valencianistas sufrieron cuatro goleadas por cinco o más goles de diferencia. El mismo número de humillaciones de idéntica dimensión en lo que se vive con el magnate singapurense al mando de la entidad (2014-2025).

En la temporada siguiente al bochornoso 7-0 de Alemania, en la 1994/95, el Espanyol le endosó una manita al Valencia en la jornada 36 de la Liga en Sarrià. Lardín, extremo zurdo que fue objeto del deseo valencianista, llevó de calle al equipo de José Manuel Rielo entre las semifinales contra el Albacete de una Copa que se esfumó en la final del agua a finales de junio.

Tres años más tarde, el Valencia de Claudio Ranieri hizo el ridículo en El Helmántico de Salamanca, donde cayó por 6-0 en una cita recordada por la desafortunada actuación colectiva, aunque con atención especial para el guardameta argentino Campagnuolo.

Los campeones de principio de siglo postergaron las afrentas

Uno de los mejores equipos de la historia del Valencia CF postergó humillaciones de este calado durante prácticamente una década. En mayo de 2008, los blanquinegros viajaron al Camp Nou con Voro como interino en el banquillo tras la destitución de Ronald Koeman semanas atrás. Con el equipo cerca de la salvación, el partido se 'tira' pensando en la visita del Zaragoza a Mestalla. Contra los maños se gana 1-0 para sellar la permanencia con una diana de David Silva, aunque la semana anterior el Barcelona cargó el saco con seis goles a Timo Hildebrand.

En enero de 2013, el Real Madrid arrasa en Mestalla con un 0-5, mientras Ernesto Valverde todavía estaba tratando de hacerse con el equipo que había recogido de Miroslav Djukic en la temporada 2012/13.

En los últimos once años, en cambio, las goleadas padecidas por cinco o más goles han sido siempre obra del Barcelona. Tras el espanto con Neville, el resto se han vivido en este año 2025 con Carlos Corberán como entrenador. En enero, el equipo tocó fondo en Montjuïc con un horrible 7-1. Días más tarde, el 6 de febrero, fue eliminado de la Copa a partido único con el 0-5 de Mestalla. Y el pasado sábado, con el Valencia aún arrancando el curso, el Barça le arrolló en el Johan Cruyff. Seis goles a cero y con Lamine Yamal mirando desde la grada, De Jong lesionado y Raphinha entrando solo en la segunda mitad.

Todas las goleadas desde Karlsruhe (cinco o más goles)

Karlsruhe 7 - Valencia 0 2/11/93

Espanyol 5 - Valencia 0 3/06/95

Salamanca 6 - Valencia 12/04/98

Barcelona 6 - Valencia 0 4/05/08

Valencia 0 - R. Madrid 5 20/01/13

Barcelona 7 - Valencia 0 02/02/16

Barcelona 7 - Valencia 1 26/01/25

Valencia 0 - Barcelona 5 06/02/25

Barcelona 6 - Valencia 0 14/09/25

Vía: Superdeporte