Hugo Guillamón pone fin a su etapa en el Valencia y se marcha al Hajduk Split

El Valencia CF ha hecho oficial este lunes el traspaso de Hugo Guillamón al Hajduk Split, poniendo fin a una trayectoria que comenzó en la Academia VCF con apenas cinco años. El centrocampista, que debutó en febrero de 2020 frente a la Real Sociedad, se marcha tras cinco temporadas defendiendo la camiseta blanquinegra.

Tal y como adelantó Súper, el acuerdo entre clubes se ha cerrado en las últimas horas y supone la despedida de un futbolista formado íntegramente en Paterna, que ahora continuará su carrera en la liga croata. El Valencia ha querido agradecer su compromiso y dedicación, deseándole suerte en este nuevo reto profesional. El movimiento al fútbol croata no será en solitario: Edgar González, procedente del Almería, también pondrá rumbo al Hajduk Split junto a Hugo Guillamón

De Paterna al primer equipo

Guillamón llegó a la Academia VCF en categoría prebenjamín y fue superando etapas hasta consolidarse en la élite. En total, el centrocampista disputó 146 encuentros oficiales con el Valencia, convirtiéndose en un ejemplo del trabajo de la cantera y un referente para los más jóvenes. Cabe destacar, que el centrocampista de l'Eliana disputó una final de Copa del Rey en la 21/22.

Reconocimiento internacional

Su rendimiento le permitió dar el salto a la selección española absoluta, con la que llegó a vestir la camiseta en tres ocasiones y fue seleccionado para ir al Mundial de Qatar de 2023. Ahora, tras cerrar su ciclo en Mestalla, afrontará la oportunidad de crecer en el Hajduk Split, uno de los clubes históricos de Croacia.

Comunicado oficial:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Hajduk Split para el traspaso de Hugo Guillamón.

Formado en la Academia VCF desde los cinco años, el centrocampista ha recorrido todas las categorías inferiores desde su llegada en prebenjamines hasta alcanzar la élite en febrero de 2020, cuando debutó con el primer equipo frente a la Real Sociedad.

Durante estas cinco temporadas, Hugo Guillamón ha defendido el escudo del Valencia CF en 146 partidos oficiales, sabiendo representar los valores de nuestra Academia VCF y recibiendo, además, el reconocimiento de vestir la camiseta de la selección española en 3 ocasiones.

El Club desea agradecer públicamente su compromiso y dedicación y le desea muy buena suerte en su próxima etapa profesional en Croacia.