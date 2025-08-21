HUGO GUILLAMÓN: És el futbol tan important?
“El fútbol es sencillo, pero lo más difícil es hacerlo sencillo”, algo així deia Johan Cruyff, i que raó
Vicent Burguete
Imagineu que hui mateix heu tingut un fill. Acabeu d’aplegar a casa i, de sobte, entra al vostre saló una persona en certa aura màgica i vos diu: “el teu fill serà futbolista professional al club del vostre cor, anirà a un Mundial en la Selecció Espanyola, serà milionari, serà pare, es casarà i, a més, es traurà una carrera de ciències amb matrícula d’honor. Tot això en 25 anys.” Pareix impossible, veritat? Quasi utòpic.
Sant Sebastià, 31 de gener de l’any 2000. Fa 25 anys va néixer un xiquet que ha fet realitat tot el que eixa persona fictícia de la qual parle al paràgraf anterior haguera predit, de certa manera. Hugo Guillamón es diu eixe “xiquet”, vos sona?
No és nou que Hugo haja compaginat l'excel·lència acadèmica amb el futbol durant gran part de la seua vida. De fet, és un virtuós, sinó no seria tan noticiable. La novetat, per als que l’hem vist des d’inferiors, es haver aplegat als 25 sense aplegar a eixa maduresa futbolística que se li pressuposava. Sense ser jo una persona que li agrade opinar de més, els fets són els que són: un futbolista que tenia una gran projecció, però que, ara mateix, les estadístiques dicten que no és titular a un partit de lliga des del 28 de setembre de 2024. Des d’ací, ha completat uns 55 minuts en competició domèstica. 55’ en tota la 2024/25, i pareix que seran menys a la 2025/26, almenys si es queda al València CF.
“El fútbol es sencillo, pero lo más difícil es hacerlo sencillo”, algo així deia Johan Cruyff. I que raó. Precisament aquesta era una virtut del jugador de l’Eliana: jugar a futbol de manera fàcil, sense arriscar. Ara bé, com tot en la vida hem de saber eixir de la zona de confort, i crec que és això el que li costa al bo de Hugo. Ha pecat de simplicitat en un futbol més complex del que estava acostumat. Quan aneu a algun partit d’inferiors o de categories que no siguen d’elit absoluta, veureu que també hi ha jugadors de tremenda qualitat, dels que tenen condicions, a primera vista, per fer carrera. Ara, quan tornes a un estadi compara el ritme del joc. El primer control, la velocitat de decisió… tots aquests ritmes. No tots són capaços. Exceptuant una temporada i alguns moments, crec que és el que més li ha pesat a Hugo Guillamón. Per això hui en dia no li dona a un limitat València CF.
No entraré a valorar coses com la seua situació contractual, no sé gens del tema i, en conseqüència, no soc qui per parlar. Ara bé, ben cert és que em fa certa llàstima veure com jugadors que tenen condicions amb 19 anys no acaben establint-se als seus equips anys després, per les causes que siguen. El que he estat reflexionant després de llegir durant mesos les xarxes socials és que no tot és futbol. Què vull dir amb això?
No estic gens acostumat a què un futbolista de Primera Divisió finalitze una carrera tan complexa com Enginyeria Biomèdica, i menys en excel·lència. A primera vista, sembla que ho té tot: família, futur laboral, diners… sense saber com està anímicament, clar; que és el més important. No obstant això, per xarxes no pare de llegir crítiques de la seua condició de futbolista, totalment entenibles i respectables, però a vegades es creuen línies roges, el que em va fer reflexionar… desembocant en aquesta columna. Per una banda, em pareixen lògiques les crítiques, és una figura pública gràcies a l’esport… però per altra pense: pesarà això en la balança més que tot el que he mencionat anteriorment? Què tot el que ha aconseguit durant aquestos anys?
El motiu d’escriure aquesta columna és perquè ben sabut és que Guillamón ha patit mentalment per moments al llarg de la seua trajectòria futbolística. Sense saber jo res ni donar res per fet, em fique en la seua pell i podria estar passant ara mateix, el que em fa fer aquesta última reflexió: tenint-ho “tot” als 25 anys… és el futbol tan important? El poder de la pilota és com eixa “ex”parella eterna del teu amic: incomprensible, però enamora.
