Hugo Duro: "El trabajo sucio está hecho y ahora toca lo bonito"

Hugo Duro ha comparecido ante VCF Media Radio para dar su visión de los partidos de pretemporada realizados hasta la fecha y el comienzo de nuevo curso, que se convertiría en la quinta temporada del ariete madrileño en el Valencia CF. La entrevista ha sido desde Olot, lugar en el que el club estaba realizando uno de los 'stage' típicos de preparación para la próxima campaña.

El delantero ha comenzado destacando el clima de Girona, más propicio para esta época del año, pues la sensación térmica es mucho menor que en València: "Estamos muy cómodos, las instalaciones y el clima son más frescos", ha indicado. Sin embargo, pese a que no sea un lugar tan caluroso, ha admitido que las pretemporadas también son muy duras y que "no llegas fresco a los partidos".

"Ahora toca lo bonito"

Por otra parte, el futbolista ha admitido que, aunque sepa que durante la pretemporada se trabaje más física que tácticamente, se ha quedado con ganas de haber ganado algún partido. No obstante, piensa que "el trabajo sucio ya está hecho" y "ahora toca lo bonito", es decir "ganar el Trofeu Taronja y empezar La Liga con buen pie". También ha confirmado que las sensaciones son mejores con el paso de las semanas y, pese al desgaste, "las piernas van mejorando" y que usarán las próximos días para "mejorar y ganar partidos".

El jugador se ha mostrado optimista y cree que "el equipo se ha ganado un respeto" gracias a la segunda mitad de temporada que realizó. Ha marcado esa tendencia como línea a seguir porque, de ser así, "irá bien", como el amistoso contra el Olympique de Marsella, el cual ha calificado de un "espejo donde mirarse". Sin embargo, ha preferido por rebajar cualquier tipo de 'euforia' y mantener un perfil bajo: "No por haber hecho esa segunda vuelta significa que vamos a ganar todo", ha remarcado Hugo Duro.

La importancia del Trofeu Taronja

El próximo encuentro del equipo es el Trofeu Taronja del sábado 9, el cual ha tildado de "súper especial" y que servirá para seguir cogiendo ritmo y mejorar las sensaciones. En cuanto a este encuentro frente al Torino, el ariete ha recalcado que es un test para "coger cosas positivas" y que el día del debut ante la Real Sociedad "vaya todo perfecto".

El sábado también debutarán los nuevos fichajes en Mestalla, para los cuales ha tenido algunas palabras: "Tenemos un grupo perfecto, ellos han puesto mucho de su parte desde el primer día. Estamos muy contentos de que estén aquí y ya se ha visto en los partidos cómo nos pueden ayudar. Seguro que va a ser un buen año para ellos y para el equipo", ha contado optimista.

Un mensaje a la afición

Finalmente, Hugo Duro se ha marcado un objetivo personal para la temporada: "Quiero que se me recuerde aquí, ser más grande en el Valencia CF", aunque es conocedor de que no es una tarea sencilla. También se ha dirigido a la afición, que "siempre ha respondido sin pedir nada a cambio". "Vamos a dejarnos todo en el campo y vamos a luchar hasta el final", ha sentenciado.