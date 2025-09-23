Hugo Duro: "Ha sido culpa nuestra por no defender bien"

Hugo Duro, autor del segundo gol del Valencia CF en el empate a dos ante el Espanyol, se ha lamentado de las acciones defensivas en las que el equipo no ha podido mantener en el último minuto la ventaja en el marcador. "Es una pena, ha sido culpa nuestra por no haber defendido bien el balón parado", ha dicho con sinceridad el valencianista.

Estas son las declaraciones del jugador en los micrófonos de Movistar + tras el partido:

Valoración del empate

"Estoy muy fastidiado porque creo que hicimos un partido de '10'. No estábamos compitiendo como debíamos fuera de casa, pero hoy sí lo hicimos. Es una pena, con el trabajo que hemos hecho, esos dos goles a balón parado, lo digo como crítica hacia nosotros porque lo tenemos que mejorar. Veníamos de dos partido malos fuera de casa, en los que no supimos competir, espero que lo de hoy sirva para ver qué hacer y qué no hacer, porque también hemos hecho cosas mal"

Empate encajado a balón parado en el minuto 96

"Es una pena, te ponen muchos centros y es normal con delanteros que por arriba van tan bien. Defendimos bien, nuestro portero ha estado espectacular. Creo que no es falta la última que pita, el árbitro lo ha decidido así... la verdad, no nos han dado mucho en la recta final. Es una pena, culpa nuestra por no defender bien"

Tres goles en este inicio de Liga

"No importa, lo primero es lo colectivo. A pesar de lo de Barcelolna, todos los partidos han sido buenos, mientras el equipo se deje todo poco se puede decir. Nos toca mejorar a balón parado en defensa, no estuvimos bien ahí, hay que corregirlo"

Vía: Superdeporte