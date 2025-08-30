Hugo Duro mantiene su idilio con el gol ante el Getafe en Mestalla

El fútbol está lleno de rachas curiosas que marcan la carrera de los jugadores, y una de las más llamativas en el Valencia tiene como protagonista a Hugo Duro. El ariete madrileño volvió a ver portería frente al Getafe en Mestalla, logrando su primer tanto de la temporada 2025-26 y reafirmando una tendencia que se ha convertido en tradición: marcarle al equipo de su ciudad natal siempre que pisa el césped valencianista.

Desde que llegara al Valencia en el verano de 2021, Duro ha ido escribiendo capítulos especiales en la historia reciente del club de Mestalla. Lo llamativo es que cuatro de esos capítulos tienen un denominador común: el Getafe, su antiguo equipo y uno de los rivales frente a los que más motivado parece mostrarse.

Temporada 2021-22: sin estreno ante su ex equipo

Hugo Duro aterrizó en Mestalla bajo las órdenes de José Bordalás, precisamente el técnico que le había hecho debutar en Primera División con el Getafe. Sin embargo, no pudo estrenarse frente a los azulones en casa: el partido se disputó en la primera jornada de Liga y todavía no había llegado al Valencia. Aquel duelo se resolvió con un 1-0 gracias a un penalti convertido por Carlos Soler.

Temporada 2022-23: un único gol, pero clave para empezar la racha

Con Gennaro Gattuso en el banquillo, el Valencia firmó una goleada memorable en Mestalla: 5-1 frente al Getafe de Quique Sánchez Flores. Hugo Duro fue el encargado de cerrar la cuenta con la quinta diana. Lo hizo aprovechando un balón al espacio, plantándose solo ante David Soria y resolviendo con frialdad en el mano a mano.

Ese tanto fue especial, porque abrió su idilio contra el Getafe en Mestalla, aunque paradójicamente fue el único gol que marcó en toda LaLiga esa campaña. Sin duda, la 22/23 fue su temporada más discreta como blanquinegro.

Temporada 2023-24: la explosión definitiva con 13 goles

El curso 2023-24 fue el de su explosión definitiva. Bajo la dirección de Rubén Baraja, Hugo Duro se consolidó como el “9” titular y firmó su mejor temporada hasta la fecha: 13 goles en LaLiga.

Ante el Getafe en Mestalla, volvió a brillar con un gol de enorme calidad: recibió un pase al espacio, levantó la vista y definió con una vaselina preciosa que levantó a Mestalla de sus asientos. Un tanto para enmarcar que confirmó su idilio contra los azulones y que quedó grabado como una de las joyas de su carrera.

Temporada 2024-25: capitán general en ataque y máximo goleador

La racha continuó en el curso siguiente. Hugo Duro fue protagonista en Mestalla al provocar un penalti tras una jugada de garra en el área, que él mismo transformó con contundencia. Con ese gol, firmó su tercera temporada seguida marcando al Getafe en casa.

El año fue sobresaliente: el delantero madrileño cerró LaLiga con 11 tantos, acabando como máximo goleador del Valencia y confirmando su papel de referencia ofensiva.

Temporada 2025-26: primer gol del curso y cuarto consecutivo

El último capítulo de esta racha llegó ayer. En el triunfo del Valencia ante el Getafe, Hugo Duro hizo el tercer gol de los de Carlos Corberán con un remate cruzado dentro del área tras recibir un pase filtrado de Largie Ramazani. Fue su primer tanto de la temporada y, al mismo tiempo, la confirmación de una estadística sorprendente: cuatro campañas consecutivas marcando en Mestalla al conjunto madrileño.