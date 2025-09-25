Hugo Duro y Arnaut Danjuma, la dupla más eficaz de la Liga

Hugo Duro y Arnaut Danjuma, máximos goleadores del Valencia CF en estas primeras seis jornadas de LaLiga, se han convertido en el faro que está guiando al equipo. La eficacia que están mostrando ambos, autores de cinco de los ocho tantos del conjunto de Carlos Corberán, ha mitigado el problema defensivo resultando clave en la consecución de ocho puntos en la clasificación.

Los dos, Duro y Danjuma, aparecen en el ranking de delanteros más eficaces de lo que va de torneo. Según la estadística avanzada de LaLiga, el '9' madrileño garantiza 0.60 goles por remate, mientras que la eficiencia del neerlandés se queda en 0.50. Únicamente dos artilleros mejoran la cifra de Hugo Duro, Carlos Vicente (Alavés) y André Silva (Elche), ambos con 0.67 tantos por tiro.

El levantinista Etta Eyong iguala la eficacia goleadora de Hugo Duro, del mismo modo que el extremo del Villarreal Buchanan. Tras ellos, hay un grupo de atacantes que comparten el 0.50 de Danjuma, ahí aparecen Bakambú (Betis), Borja Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona) y Borja Mayoral (Getafe). Todos ellos, por ejemplo, delante del 'pichichi' Kylian Mbappé (0.30), que ha hecho siete dianas, tres más que las cuatro de Eyong y Julián Álvarez.

Mientras Hugo Duro brilla en el top 5 de efectividad de la Liga, al madrileño le resulta mucho más complicado resurgir en el ranking de goles esperados, donde ocupa el lugar decimoctavo con 1.72, a causa del pobre caudal ofensivo y de ocasiones que genera el equipo valencianista. Mbappé y Ferran Torres, finalizadores de Madrid y Barça, lideran la lista de goles esperados (xG).

Más goles: más puntos que la temporada pasada

A diferencia de hace un año, el Valencia ha comenzado con más puntos y goles en esta temporada 2025/26. Una realidad en la que Duro y Danjuma, la pareja letal blanquinegra, son los principales responsables. Cinco de los ocho goles son suyos. A estas alturas del curso 2024/25, los valencianistas solo sumaban cuatro unidades y cinco goles: dos, precisamente, de Hugo Duro y una por parte de Diego López, Dani Gómez y Luis Rioja.

Hugo Duro, acierto y trabajo sin descanso

Arnaut Danjuma ha actuado en seis partidos, cinco de ellos como titular, en los que ha necesitado un tiro en cada participación para tener a estas alturas dos goles en su haber. Uno más, tres, tiene Duro tras cuatro remates a puerta. El sacrificio defensivo del getafense, que recorrió más de 12 kilómetros ante el Espanyol, es una de las virtudes que dan valor a su figura. Ambos delanteros han marcado en dos de los tres partidos en los que Corberán los juntó como titulares en el ataque: Getafe, Barcelona y Espanyol.

En los partidos en que ambos marcaron, Danjuma marcó primero y Hugo Duro amplió después el marcador. El neerlandés lo hizo en el minuto 54 ante el Getafe y en el 15 ante el Espanyol, mientras que el madrileño anotó en el 97 frente al conjunto azulón y en el 62 en el RCDE Stadium. En la goleada del Barcelona en el Johan Cruyff ninguno de los dos, ni ningún otro compañero, fue capaz de ver la portería rival.

Mientras que Danjuma se ha afianzado como un fijo en el ataque desde su fichaje, procedente del Villarreal, Duro ha alternado titularidades y suplencias, la última ante el Athletic en un partido en el que firmó el 2-0 en la última acción del encuentro.

Con los goles de ambos, el Valencia sumó su primera victoria ante el Getafe en Mestalla y su primer punto fuera de casa ante el Espanyol. La lista de goleadores del equipo la completan, con un tanto cada uno, Diego López, Mouctar Diakhaby y Baptiste Santamaría.

