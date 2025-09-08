Horario y dónde ver el Valencia CF - FC Barcelona

El Valencia CF viaja a la Ciudad Condal para medirse al FC Barcelona en un partido marcado por la polémica provocada por la sede en la que se iba a jugar el encuentro. Las obras del Camp Nou, y los impedimentos provocados por el concierto que se llevará a cabo en el Lluis Companys el mismo día del choque, hacen que haya sido un quebradero de cabeza tanto para el Valencia como para aquellos aficionados que quieran desplazarse a Barcelona. Sin embargo, todo apunta a que se disputará en el Johan Cruyff, aunque la chapuza ya está esparcida por los suelos del fútbol español.

El Valencia quiere seguir su buena racha después de la victoria contra el Getafe, previa al parón de selecciones. Carlos Corberán, tras la incorporación de Lucas Beltrán, ya tiene a su disposición a la plantilla a la que deberá sacarle rendimiento, mínimo, hasta enero. Y la visita al Johan Cruyff, pese a la polémica generada por un Barça al que le cuesta gestionar sus recursos, pero que se aprovecha de su poder para salir siempre beneficiado, será una prueba importante para empezar a deliberar el lugar en el que está el techo del nuevo Valencia.

Con todo a por el Barça

Pese a todo, los partidos contra el Barça generan especial entusiasmo a la afición valencianista, que espera con ansia el encuentro con tal de desafiar a uno de los mejores equipos del mundo, pero que no ha arrancado la competición transmitiendo las mejores sensaciones. La victoria ante el Mallorca fue con dos expulsados y un gol polémico, su triunfo en el Ciutat de València fue sobre la bocina y con mucho sufrimiento y, contra el Rayo Vallecano en Vallecas, no pasaron de un empate en el que el autor del 1-1 rayista fue el exvalencianista Fran Pérez. Es por ello que el Valencia tiene una gran oportunidad para rascar puntos ante los de Flick. Para ver todo lo que suceda, el Barcelona vs Valencia, encuentro de la jornada 4 de LALIGA EA Sports, se podrá ver a través de Movistar+.