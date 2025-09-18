Horario y dónde ver el Valencia-Athletic

El Valencia CF juega su quinto partido de LALIGA EA SPORTS 25-26 ante el Athletic Club. El equipo que dirige Carlos Corberán recibe al combinado vasco con el objetivo de volver a la senda del triunfo en la máxima competición nacional. La goleada de los de Flick ha dolido mucho a la afición y sumar los tres puntos en Mestalla sería fundamental. La cita es este sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de SUPERDEPORTE.

El conjunto valencianistase enfrenta a un rival que viene de dos derrotas seguidas. El pasado sábado cayó por 0-1 en San Mamés frente al Alavés y este martes, en su estreno en la Copa de Europa, fue superado por 0-2 por el Arsenal. No era un encuentro nada sencillo y durante gran parte de los 90 minutos dieron la cara.

Enfrentamientos

El Valencia CF se ha enfrentado al Athletic Club en 204 ocasiones, de las que 100 han sido como local, 99 como visitante y 5 en campo neutral. En el Camp de Mestalla, el conjunto valencianista ha vencido en un 59% de los partidos, empatado un 25% y perdido un 16%.

Vía: Superdeporte