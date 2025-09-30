Homenaje a Jaume y Piccini: "En el Valencia he vivido los mejores y los peores momentos de mi carrera"

Jaume Doménech y Cristiano Piccini han sido dos de los grandes protagonistas en la previa del partido entre el Valencia y el Real Oviedo, y es que ambos han recibido un bonito homenaje por parte de la Curva Nord por su paso por el Valencia CF. Además, para el guardameta de Almenara ha sido su primer día como comentarista de DAZN y ha podido estrenarse manteniendo una emotiva conversación junto a su excompañero Piccini.

Sobre el homenaje, el exfutbolista italiano expresó estar muy "agradecido por la oportunidad" y reiteró, como ya ha hecho otras veces, la importante del Valencia CF en su carrera y en su vida: "He vivido aquí los mejores y peores (por las lesiones) momentos de mi carrera, es un espectáculo, esta es mi casa y tener esta oportunidad... estoy muy agradecido".

Jaume tomó la palabra y se deshizo en elogios con el italiano: "En València guardamos un gran recuerdo de Piccini, estoy muy feliz de que el Valencia le haga este recibimiento, fue muy importante, recuerdo ese golazo contra el Huesca. Fue un gran compañero, profesional y era un ejemplo para todos, yo estoy muy agradecido porque estuvo en grandes momentos del equipo, era muy trabajador hasta cuando no jugaba, guardo un gran recuerdo y le estoy agradecido como valencianista". Además, el de Almenara hizo gala de su nueva función de comentarista y le preguntó a Piccini que cómo gasta la energía ahora que está retirado. El italiano confesó que está haciendo "boxeo" y ahí gasta "mucha energía".

Piccini, en un fondo de inversión holandés

Además, Cristiano contestó a los elogios que había recibido previamente recordando su etapa como valencianista: "Fuimos muy afortunados de vivir esto como una profesión y vivir del deporte más bonito del mundo, ahora a disfrutarlo de otra manera". Y esa otra manera de la que habla Piccini no es otra que un "fondo de inversión holandés, estamos comprando equipos, puedo disfrutar de estre deporte de otra forma"

Sobre Jaume, dijo que fue "un gran compañero, siempre aportaba seriedad, profesionalidad y siempre tenía una palabra para todos nosotros, pasé por momentos difíciles y siempre lo tuve ahí. Orgulloso de poder llamarle 'amigo'".

Jaume valora a Aarón Escandell y Julen Agirrezabala

Además, Jaume fue preguntado por los dos guardametas, Escandell y Agirrezabala, primero y cuarto con más paradas respectivamente. "Escandell es un portero de última acción, que basa su confianza en estar bajo palos, tiene muchos reflejos y dá puntos a su equipo. Julen es otro perfil, domina todas las facetas, el juego áreo es potente y también su juego de pies. En los últimos partidos hemos visto que tiene potencial para slavar al equipo en partidos decisivos, está en un club perfecto para crecer como portero".

Vía: Superdeporte