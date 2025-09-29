La hoja de ruta del Valencia CF hasta el partido

Después de anunciarse que el partido del Valencia CF y el Real Oviedo de este lunes se aplaza al martes a las 20:00 horas "siempre que las condiciones metereológicas lo permitan", el conjunto de Mestalla se prepara con una hoja de ruta para enfrentarse a ese encuentro con el horario que hay sobre la mesa.

Carlos Corberán, que citó a los jugadores en Mestalla por la mañana porque todavía no había noticias de aplazamiento, los ha convocado para entrenar en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 17:00 horas en una sesión que tendrá por objetivo continuar la preparación para el choque y en la que, nuevamente, se ahorrará una importante carga física para estar listos para el choque.

A partir de ahí, mañana martes si no hay novedades volverán a concentrarse por la mañana y hacer toda la rutina a expensas de si la situación de alerta cambia. De momento, la previsión de la Aemet es de alerta naranja hasta las 12 del mediodía y cambiará a verde desde entonces, por lo que si no hay cambio se podrá disputar.

En estos momentos, en todo caso, se mantiene la alerta roja por lluvias precisamente en todo el litoral de la provincia de Valencia y entre esos pueblos está Paterna, lugar de la Ciudad Deportiva del Valencia CF.

