Ya hay horario para el Valencia CF - Athletic Club

La quinta jornada liguera ya conoce sus horarios. El Athletic Club visita Mestalla para medirse al Valencia CF en el que será el duelo más atractivo de la jornada entre dos de los clubes más históricos de la categoría. También destaca la visita del evante UD al Girona en Montilivi, la de Osasuna al Villarreal y la del Oviedo al Elche entre dos de los ascendidos esta temporada.

Estos son los horarios de la quinta jornada de LaLiga:

Viernes 19 de septiembre

21.00 Betis-Real Sociedad

Sábado 20

14.00 Girona-Levante

16.15 Real Madrid-Espanyol

18.30 Alavés-Sevilla

18.30 Villarreal-Osasuna

21.00 Valencia-Athletic Club

Domingo 21

14.00 Rayo Vallecano-Celta de Vigo

16.15 Mallorca-Atlético de Madrid

18.30 Elche-Oviedo

21.00 Barcelona-Getafe