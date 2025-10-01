Ya hay fecha para la visita del Valencia CF al Santiago Bernabéu

La Liga ha hecho oficial los horarios de la jornada 11, que arrancará el viernes 31 de octubre a partir de las 21:00h con el partido entre Getafe CF y Sevilla FC, y finalizará el lunes 3 de noviembre con el duelo Real Oviedo - CA Osasuna en El Sadar desde las 21:00h y en el que se disputa uno de los partidos más esperados: la visita del Valencia CF al Santiago Bernabéu.

El encuentro entre los valencianistas y el Real Madrid se celebrará el sábado 1 de noviembre en el feudo madridista a las 21:00 horas la noche, horario de máxima audiencia de la jornada, en el que el conjunto blanquinegro buscará repetir lo conseguido la temporada pasada.

Último precedente

Quedan cuatro jornadas y está por ver cómo llega el Valencia CF después de su mal inicio a un campo que no se le da especialmente bien, pero en el que la temporada pasada pudo poner fina una sequía de casi de dos décadas sin conseguir el triunfo gracias a los tanto de Moutar Diakhaby y de Hugo Duro.

Horarios de Levante UD, Villarreal CF y Elche CF

Precisamente la jornada de sábado la abrirá el Villarreal CF enfrentándose en casa al Rayo Vallecano a las 14:00 horas del mediodía, mientras que el domingo a la misma hora jugará el Levante UD como local frente al RC Celta de Vigo y el Elche visitará al FC Barcelona a las 18:30 de la tarde.

Vía: Superdeporte