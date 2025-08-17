Así han sido los debuts de José Copete y Arnaut Danjuma

José Copete debutó como titular en el primer XI de Carlos Corberán en el inicio liguero, frente a la Real Sociedad de Sergio Francisco. Mientras, Danjuma entró desde el banquillo en el minuto 67 sustituyendo al exdelantero del Leganés y asistente en el partido de hoy, Dani Raba. El jugador sevillano empezó de menos a más. En la primera parte, el equipo ‘txuri urdin’, no exigió demasiado a la defensa valencianista. Aunque, el central de Écija tuvo una buena acción defensiva en un uno para uno frente a Takefusa Kubo, mandando el balón al saque de esquina.

Durante el partido, intentó varios pases largos que acabaron en balón para el rival. También, tuvo un buen papel en los duelos aéreos, ganando tres de tres. En la jugada del gol de Takefusa Kubo, Copete reaccionó un poco tarde. El balón le llegó al jugador japonés en la frontal del área y Copete intentó tapar lo máximo posible, pero el balón acabó pasando y sorprendiendo a Julen, lo que significó el gol de la Real Sociedad y el empate del partido.

En su debut oficial con el Valencia CF, Copete falló una ocasión clarísima dentro del área pequeña en el minuto 70, en un disparo que parecía más difícil tirarla fuera que dentro de la portería, que habría significado el 2-1 del partido, y el primer tanto de Copete con la camiseta valencianista. Copete disputó los 90 minutos donde hizo cinco despejes.

Primeros destellos de la 'Cobra'

Por otro lado, Danjuma mostró sus primeros destellos de calidad tirando un caño a un defensa del equipo vasco y finalizando la jugada en un disparó que acabó rechazada por la defensa del equipo ‘txuri urdin’ marchándose a saque de esquina. También provocó varias faltas de delantero, aguantando el balón de espaldas, pero en los 24 minutos que jugó no pudo hacer mucho más la 'cobra' que mostrarnos su calidad regateadora.