Hallado el cuerpo de la niña española desaparecida en el naufragio del barco de Indonesia

Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes el hallazgo del cuerpo de una niña que correspondería a una de las menores valencianas que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo , en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

El cuerpo fue encontrado a las 6.05 de hoy (hora local, en torno a la medianoche en España) por un residente de la isla de Serai, quien avisó a las autoridades tras avistar un cuerpo cerca de la línea de costa, tal y como relata un periódico local, el 'Jakarta Globe'. Inmediatamente, los equipos de rescate se desplazaron a la zona y, tras recuperar el cadáver, lo trasladaron a Labuan bajo, explicó Fathur Rahman, jefe del operativo.

Fue la madre, señaló Rahman al 'Jakarta Globe', quien identificó a la menor nada más bajar el cuerpo a tierra. Esta mañana, la familia ha confirmado el hallazgo y la identidad de la menor a través de un comunicado, al tiempo que pide "que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad" de todos los afectados y sus familias . "Rogarmos una oración por todos" los desaparecidos "y, en la medida de lo posible, pedimos que se preserve su identidad", han solicitado, puesto que son "momentos de indescriptible dolor".

En el comunicado, la familia también vuelve a subrayar que no regresarán a España "sin los cuatro, todos juntos" . Asimismo, agradece de nuevo "todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán".

A una milla náutica del lugar del naufragio

El cuerpo ha sido trasladado al Hospital Regional de Komodo para su identificación forense, mientras que "la familia de la víctima ha acompañado el proceso para confirmar la identidad" de la menor.

El jefe de la oficina de Maumere y coordinador del operativo, Fathur Rahman, ha señalado que el cadáver ha sido hallado a "aproximadamente una milla náutica de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco".

El jefe de la Subdirección de Operaciones de la misma oficina, Asfan Dulhasan, ha confirmado en declaraciones recogidas por la agencia Antara News que el cuerpo correspondería a "una niña pequeña, de aproximadamente doce años".

El hallazgo, realizado por residentes locales, se ha producido en el primer día en el que las autoridades han ampliado el área de rastreo.

En este contexto, Dulhasan ha afirmado que el equipo de búsqueda y rescate continúa buscando a las víctimas del barco hundido y que estas operaciones continuarán durante la semana. Aún quedan tres personas desaparecidas: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44) , y otros dos menores, un hijo de Martín y otro de su pareja, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas.

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se debió probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas.

Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.