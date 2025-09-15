Habrá derbi de la Comunitat en la Copa de la Reina

El Villarreal y el Valencia se medirán en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

El Valencia, que el pasado curso militó en la Liga F, se deshizo del Elche a domicilio (0-2) y el Villarreal venció en casa al Alba Fundación (4-1).

Los encuentros se disputarán los días 1 y 2 de octubre. Los ocho ganadores, más los dos recién ascendidos (Alhama ElPozo y DUX Logroño) y los clasificados del noveno al decmocuarto puesto de la pasada Liga F, disputarán la tercera ronda del 4 al 6 de diciembre.

- Emparejamientos de la segunda ronda:

Sporting Gijón-Oviedo

Racing Santander-Alavés

Olympia Las Rozas-Osasuna

Rayo Vallecano-Sportextremadura

Sporting Huelva-Málaga

Guiniguada Apolinario-Femarguín Spar Gran Canaria

AEM-Europa

Villarreal-Valencia

