Habrá derbi de la Comunitat en la Copa de la Reina
El Valencia, que el pasado curso militó en la Liga F, se deshizo del Elche a domicilio (0-2) y el Villarreal, que venció en casa al Alba Fundación (4-1) se verán las caras en territorio amarillo
Agencias
El Villarreal y el Valencia se medirán en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.
El Valencia, que el pasado curso militó en la Liga F, se deshizo del Elche a domicilio (0-2) y el Villarreal venció en casa al Alba Fundación (4-1).
Los encuentros se disputarán los días 1 y 2 de octubre. Los ocho ganadores, más los dos recién ascendidos (Alhama ElPozo y DUX Logroño) y los clasificados del noveno al decmocuarto puesto de la pasada Liga F, disputarán la tercera ronda del 4 al 6 de diciembre.
- Emparejamientos de la segunda ronda:
Sporting Gijón-Oviedo
Racing Santander-Alavés
Olympia Las Rozas-Osasuna
Rayo Vallecano-Sportextremadura
Sporting Huelva-Málaga
Guiniguada Apolinario-Femarguín Spar Gran Canaria
AEM-Europa
Villarreal-Valencia
Vía: Superdeporte
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario