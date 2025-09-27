Guinea recluta a Diakhaby para los partidos definitivos por un sitio en el Mundial

El defensa del Valencia CF Mouctar Diakhaby ha sido convocado por Guinea para los partidos de la novena y décima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra las selecciones de Mozambique y Botsuana.

La selección guineana se enfrentará a Mozambique el 9 de octubre en el estadio do Zimpeto en Maputo (Mozambique) y a Botsuana el día 14 del mismo mes en el estadio Mohamed V en Casablanca (Marruecos).

En lo que va de temporada, Diakhaby ha participado en los seis partidos de Liga con un gol y 358 minutos disputados en total con el Valencia después de recuperarse en la pasada temporada de su grave lesión de rodilla, mientras que en el primer parón de selecciones completó los 90 minutos en los dos partidos contra Somalia y Argelia.

Misión casi imposible

La clasificación de Guinea-Conakri se presenta sumamente complicada, ya que solo acceden los líderes de cada grupo y los cuatro mejores segundos. Al equipo de Diakhaby, que no puede ya alcanzar al líder del grupo G, Argelia, debería imponerse en los dos encuentros, alcanzar los 17 puntos y aguardar que los resultados en los demás grupos caigan de su lado.

