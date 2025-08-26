Guillamón pasa la revisión y firma dos años con el Hajduk Split

En breve, se espera que los dos clubes lo hagan oficial, Hugo Guillamón ya no es jugador del Valencia CF. El canterano de l'Eliana pasó el lunes la revisión médica con el conjunto croata del Hajduk y el martes se ha concretado la llegada del futbolista de 25 años al histórico club de la ciudad de Split. Allí ha firmado para las dos próximas temporadas.

Ivan Rakitic, el exjugador del Barcelona y el Sevilla, que forma parte de la dirección deportiva del Hajduk, ha sido el elemento clave en el fichaje de Hugo Guillamón. Convencido de la capacidad de Guillamón para jugar tanto en la posición de mediocentro como en la de central, Rakitic fue quien ha seducido al jugador valenciano para que fuese a Croacia dejando atrás incluso una propuesta de la liga española. El plan de conjunto de Split pasa por volver a competir por el título con el poderoso Dinamo de Zagreb, razón por la que ha estado especialmente activo en este mercado.

De la mano de Guillamón, el defensa central Edgar también ha aterrizado en el Hajduk. El zaguero lo hace en calidad de cedido procedente de la UD Almería. El actual entrenador de los croatas es el hispanouruguayo Gonzalo García, en quien el director deportivo, Goran Vucevic, también exjugador culé en los años 90, ha depositado la confianza para relanzar al Hajduk en la competencia con el Dinamo y con el Rijeka, último campeón de la liga croata.

Un porcentaje sobre una futura venta para el Valencia

Guillamón firma por dos temporadas con los croatas tras rescincir su relación contractual con el Valencia CF, donde Carlos Corberán no contaba con él. Giullamón perdona una cantidad económica que coincide con el salario que tendrá en tierras croatas. Asimismo, en las negociaciones se ha trabajado sobre la base de anunciar un traspaso, ya que en función de determinados objetivos deportivos, el Valencia CF podrá recibir alguna suma extra. Incluso, el club de Mestalla se reserva un porcentaje sobre una futura venta de Guillamón que pudiera hacer el Hajduk.