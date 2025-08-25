El Guajín de Carlos Corberán

Hace ya varias temporadas, concretamente desde el tramo final del curso 2022/23, que el Valencia CF se convirtió en el Valencia de los canteranos, de los 'nanos' que han tenido que echarse el equipo a la espalda cuando más quemaba la pelota. Y es que, a lo largo de las últimas campañas en las que la entidad blanquinegra ha visto muy de cerca el descenso hasta en dos ocasiones, han sido Diego López, Javi Guerra, Cristhian Mosquera o César Tárrega, entre otros, los que han liderado al Valencia hasta un lugar seguro. Y durante el proceso, los que continúan en la plantilla, se han ganado un estatus de 'imprescindible' dentro de la plantilla. Por eso, igual que no lo fueron la de Javi Guerra y la de César Tárrega, la de Diego López no es una renovación cualquiera, es la renovación de uno de los pilares más sólidos del equipo.

Desde el comienzo de la temporada 2024/25, el Guajín es el futbolista con más partidos disputados de toda la plantilla, un total de 43 (todas las competiciones) entre los 41 del curso anterior y los dos que se han jugado hasta el momento en la 2025/26. Por su parte, es toda una demostración de compromiso y de garantía física, mientras que por parte del entrenador, primero Rubén Baraja y después Carlos Corberán, es una demostración de confianza ciega en un futbolista que se ha adueñado por completo de la banda zurda del Valencia. Una confianza a la que Diego se ha encargado de responder con rendimiento: Nueve goles y seis asistencias convirtió la temporada pasada, mientras que esta ya lleva un tanto, el único que ha marcado el equipo hasta el momento. Cifras que le convierten en el jugador de ataque más decisivo del equipo, además del más regular.

Corberán no entiende un Valencia sin Diego

Si su importancia en el equipo ya era máxima desde septiembre de 2024, la llegada de Carlos Corberán no hizo más que acrecentarla. Con el técnico de Cheste sentado en el banquillo, Diego López ha disputado todos y cada uno de los partidos que ha afrontado el Valencia: 21 de LaLiga y tres de Copa el curso anterior y los dos de liga de la actual campaña. 26 duelos en total, no como titular en todos, pero siempre con minutos. Datos que también lo sitúan en lo más alto del ranking de partidos jugados desde que Carlos Corberán es entrenador del Valencia. Y es que si alguien tenía especial interés en la renovación de Diego López era Corberán, que ya puede respirar tranquilo de tener a 'su' Guajín atado hasta 2029.

En las posiciones más altas de partidos jugados desde la temporada 2024/25, y también desde que llegó Corberán, aparecen los otros dos pilares actuales de la cantera: César Tárrega y Javi Guerra, con 40 apariciones en total cada uno, tres menos que Diego López. Desde que llegó Corberán, el central de Aldaia solo se ha perdido un compromiso de liga y el centrocampista de Gilet uno de liga y dos de Copa del Rey.

Candidato a récords de precocidad

Haber irrumpido desde tan joven en el primer equipo del Valencia y haberse ganado un hueco en once titular desde tan pronto han convertido a Diego López en un firme candidato a aparecer en algún ranking de precocidad del club. Esta temporada ya ha asomado la cabeza en uno, y es que, tras su gol frente a la Real Sociedad en la primera jornada de liga, el Guajín se convirtió en el cuarto futbolista más joven de la historia del Valencia en alcanzar la cifra de 15 goles oficiales. Juan Mata, Paco Alcácer y Santi Mina son los únicos futbolistas que le superan.

La temporada en sus botas

La campaña pasada, cuando el Valencia logró olvidarse definitivamente de los puestos de descenso y apurar las opciones de Europa, fue en gran parte por el liderazgo ofensivo de Diego López, que anotó cinco goles y repartió cuatro asistencias en un momento decisivo del curso, cuando el Valencia más necesitaba los puntos. Esta temporada, que de momento no ha empezado con buen pie, el futbolista asturiano ya le ha dado un punto al equipo gracias a su gol frente a la Real. Un síntoma de que gran parte de las aspiraciones blanquinegras este año están depositadas, de nuevo, en las botas del hombre de la semana, Diego López.