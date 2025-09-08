Guaita trabaja a la espera de un nuevo destino

La temporada pasada Vicente Guaita, natural de Torrent, fue uno de los artífices de la clasificación europea del Celta para la Europa League. A principios de año, el portero decidió tomarse un tiempo para valorar el futuro antes de hablar de renovación. Meses más tarde, el club vigués apostó también por un cambio en la portería, y Guaita entró al mercado como agente libre. Una condición que mantiene después de que hace una semana cerrase la ventana de transferencias en las ligas más importantes del Viejo Continente, entre ellas, la española.

A sus 38 años, el ex del Valencia CF tiene la ilusión intacta por continuar compitiendo al máximo nivel. Con una amplia y reconocida carrera a sus espaldas, sin embargo, a lo largo de estos meses ha buscado un nuevo equipo bajo una premisa fundamental, la de competir cerca de casa en la medida de lo posible.

A la espera de que se resolviera el caso Stole Dimitrievski en el Valencia, Guaita ha sido una de las principales opciones en la recámara para suplir la eventual salida del normacedonio. No obstante, el ex del Rayo Vallecano se ha mostrado reacio hasta la fecha a elegir un destino exótico a la caza de los minutos que en Mestalla tiene muy complicado poder tener.

Múltiples opciones en España, Europa y Asia

Durante los meses de julio y agosto, además de en estos primeros días de septiembre, Guaita ha ido acumulando opciones que no terminaron de encajarle. Clubes de Primera división como el Alavés y Girona, o el Levante, con el que las conversaciones no fructificaron. El Zaragoza, en Segunda.

Le Havre y Nantes llamaron desde Francia, así como conjuntos de la liga portuguesa, o el Lecce y el Como en Italia. Y la Sampdoria de la serie B. Desde los mercados exóticos también ha recibido intereses varios. En Irán el Esteghal FC y el Tractor han pretendido hacerse con sus servicios. Al-Najma y Al-Fateh, en Arabia Saudita. De hecho, tras el 'no' de Guaita este último se ha lanzado a por Fernando Pacheco.

La mayoría de las propuestas no colmaron el deseo de Guaita de encontrar un nuevo reto cerca de la familia. Un equipo de la tierra en el que poder concluir de la mejor manera una trayectoria marcada por seis temporadas en el Valencia, cuatro en el Getafe y cinco en el Crystal Palace. A lo largo de 16 años como profesional, el torrentí puede presumir de 237 partidos en la Liga española, 149 en la Premier League, diez en la Champions y 12 entre Europa League y UEFA Cup.

Vicente Guaita se encuentra tranquilo y entrenando con un preparador en València para mantener la forma en el momento en que decida cuál será su próxima parada. Si no es ahora a alguno de los mercados abiertos, será en el mercado de enero. Sus últimas credenciales son la titularidad indiscutible en el Celta que se metió en Europa entre la jornada 5 y la 38 de la pasada Liga, tres de ellas con el brazalete de capitán en un vestuario en el que fue pieza clave gracias a su veteranía.