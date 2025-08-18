Grecia, una vía para desbloquear la salida de Sergi Tenés

De forma paralela a los fichajes, el Valencia CF sigue trabajando en agilizar la operación salida para facilitar, precisamente, la labor de seguir reforzando la plantilla. Desde hace algunas semanas, son varios los futbolistas a los que el club ha colocado en el escaparate al no contar con la confianza de Carlos Corberán, pero la situación de la mayoría de ellos todavía no se ha desbloqueado.

La semana pasada hizo las maletas rumbo al Rayo Vallecano Fran Pérez, que no era uno de los 'sentenciados' de Corberán pero tampoco un futbolista imprescindible. Tras el canterano, la dirección deportiva centra los cinco sentidos en encontrar un destino para Sergi Tenés y Hugo Guillamón que, además, ocupan un espacio salarial importante. Ambos futbolistas son conscientes desde el principio de la pretemporada de que no cuentan para el técnico pero todavía no se ha encontrado una solución.

Sin embargo, en las últimas horas parece haberse abierto una vía para desencallar la situación de Sergi Tenés, en concreto la vía griega. Y es que, según ha adelantado Tribuna Deportiva, dos clubes griegos se han interesado en el extremo de Nules. Medios del país heleno lo confirman.

Reunión con las agentes

Este lunes, los agentes de Sergi Tenés, que son los mismos que los de Diego López, se han reunido con el Valencia y uno de los puntos de la reunión ha sido evidentemente el futuro del futbolista. La decisión de que el ex del Brentford debe salir está tomada y ambas partes pretenden que sea de la manera más beneficiosa para ambos. El fútbol griego parece ser el que más fuerte ha irrumpido y se postula como el firme candidato a hacerse con Tenés.