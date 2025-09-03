El gran gesto de Danjuma con Mestalla tras su fichaje

Arnaut Danjuma es sin duda el fichaje 'estrella' del verano en el Valencia CF. Lo que demostró ante el Getafe es solo una parte de su repertorio y deja claro que el potencial y el nivel lo tiene, pero sobre todo debe mostrarlo con regularidad. Es eso lo que quiere conseguir de nuevo y además cree que podrá hacerlo. Se siente querido por la afición, confía en el proyecto de Corberán y espera poder darle más alegrías a sus nuevos aficionados. Su primer partido como titular en Mestalla merecía una noche redonda y la tuvo. Y en lo personal además consiguió algo por partida doble: marcar su primer tanto con el Valencia y quitarse la espina del error en Pamplona. Incluso consiguió un tercer reto y es el de hacer estallar a Mestalla. Él siente una conexión especial con el estadio y prueba de ello es lo que pidió al club tras firmar su contrato. Un detalle que gustará al valencianismo.

El futbolista disfrutó de su primer día en la ciudad deportiva, en la que fue cazado por Superdeporte, y con todo hecho y algunas fotos incluso tomadas en Paterna, el jugador sorprendió pidiendo acudir a Mestalla para ver el estadio adelantando esa conexión con el campo incluso antes de un primer partido. El jugador le ha reconocido a su círculo más cercano que uno de los motivos por los que firmó por el Valencia CF es, además de por ser uno de los clubes más grandes de España más allá del contexto actual, por haber quedado impresionado con el calor de los aficionados cuando ha jugado en Mestalla. Primero con el Villarreal y en última estancia con el Girona. En ambos encuentros de hecho ganó el Valencia 2-0 y contra los catalanes el curso pasado el estadio apretó mucho al inicio en un contexto de arranque con malos resultados.

Con todo eso, Danjuma se marchó de la Ciudad Deportiva después de su primer día en Paterna con ganas de conocer Mestalla de una manera más especial. Aún sin gente en las gradas, pero con ganas de conocer cuál iba a ser su próxima casa. De hecho, Danjuma sale en dos imágenes de anuncio oficial en Mestalla, algo que no ha sido habitual este verano. La primera de esas ocasiones es la que pidió acudir al estadio para tener ese momento y la segunda acompañado, tras la presentación oficial, de Santamaría y Ugrinic. En definitiva, el holandés está encantado con la que es su nueva casa.

El primer gol en Mestalla

Danjuma disfrutó del partido contra el Getafe y además se quitó la espina después del fallo contra Osasuna con 1-0. El futbolista holandés tenía claro que quería ser determinante y tras un año difícil en Girona ha llegado renovado y con ganas de cambiar el chip. Por todo eso, el balón largo de Javi Guerra se lo tomó como la oportunidad de mostrar que es letal. Corrió, encaró al rival, se la puso en la derecha y la puso donde quiso. Un golazo para poner tranquilidad a un encuentro que con 1-0 (idéntico marcador que en El Sadar) tuvo un desenlace de éxtasis total en la grada. Esa grada que quiso ver primer vacía para sentir esa conexión especial.

Posición en el campo

El atacante reconoció desde el primer momento que le da igual jugar en banda a hacerlo con delantero referencia. Lo que quiere es jugar. Incluso bromeó con la única posición en la que no jugaría: "de portero". En estas primeras tres jornadas el técnico le ha usado tanto como nueve como en banda y lo cierto es que se ha encontrado cómodo en ambas, aunque aún tiene que dar un paso más durante los 90 minutos. No ser un futbolista de 'momentos' y lograr ser un futbolista de 'partidos'. Y trabaja duro para conseguir ser así de importante para Corberán, para el Valencia CF y para esa afición que le impresionó cuando llegaba a Mestalla a jugar de local.