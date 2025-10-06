Gourlay pide tiempo para Europa: "Hay que entender de dónde venimos"

El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay no habla de objetivos. "Sobre los objetivos, cuando llegué al club era consciente del calibre de la institución. El Manchester y el Valencia CF son una institución y hay identificación con la gente porque llevan el mismo nombre que la localidad. La directiva hace un trabajo que no se ve desde fuera. No es fácil de explicar pero voy a intentarlo. Lo primero es que antes de responder sobre el objetivo y Europa, hay que entender de dónde venimos. El club tiene uno de los escudos que más pesan. Veo las caras cuando ganamos y cuando perdemos. En otras temporadas hemos ocupado posiciones 12, 14 o 16... Pedimos estar tranquilos e ir poniendo objetivos que podamos cumplir. Pido que estéis conmigo, con la directiva y presidencia"

Preguntado por SUPER, aseguró: "Queremos volver a Europa, pero es un mérito que se tiene que ganar. Esto es de día a día, como oís al entrenador. El Nou Mestalla está cada vez más cerca. Quedan cuatro ventanas de fichajes, una de ellas parada por un Mundial. Nuestro cometido es mejorar y que se nos juzgue a final de temporada. Estamos aquí para trabajar, con todos comprometidos".

Gourlay ha lanzado un mensaje de confianza a Carlos Corberán y sus jugadores y ha asegurado que "estoy seguro que de que la temporada no la acabaremos donde estamos ahora". "Estamos en una fase de transición y Corberán hizo un trabajo fantástico. No tengo dudas de que Carlos conseguirá lo mismo esta temporada. Entiendo la frustración pero en el fútbol los márgenes son pequeños. Estamos unidos y con confianza en el entrenador y los jugadores".

El ejecutivo escocés cree que es "incorrecto" juzgar la temporada ahora y ha pedido tiempo porque "Hay que tener en cuenta que tenemos jugadores nuevos. "Empezamos la temporada muy bien y deberíamos haber ganado a la Real Sociedad. Fuera de casa hemos tenido actuaciones decepcionantes. Hay que tener en cuenta que tenemos jugadores nuevos y lleva tiempo. Juzgar ahora la temporada es incorrecto".

Mensaje de unidad

Gourlay ha reforzado al entrenador y a la plantilla y ha lanzado un mensaje de unidad para enderezar el rumbo de la temporada. "El mensaje es claro: tenemos que estar unidos con la misma unidad que tenemos en el club. Veo el esfuerzo en los jugadores, que no están contentos. Tenemos que trabajar sobre el campo. Hemos identificado los retos y ahora se trata de abordarlos".

Vía: Superdeporte