Gourlay: "Pedimos disculpas a los aficionados, una transformación lleva tiempo"

Después de la debacle contra el Real Oviedo habló, después de mucho tiempo, un directivo del Valencia CF. Fue Ron Gourlay en los micrófonos de DAZN antes de medirse al Girona FC y en medio del convulso ambiente que se ha generado por el mal arranque del equipo.

El escocés señaló que el equipo ha empezado "muy bien en casa", donde ha ganado dos de los cuatro partidos hasta la fecha, y señaló que ahora el "reto" es hacerlo fuera, aunque asevera que están "viendo progreso". Gourlay dijo que durante el mercado el club tuvo "una transformación" de la plantilla y que eso "lleva tiempo". Asimismo, señaló que se ha "abastecido a la plantilla " y que por eso "podemos rotar cuando lo necesitamos, pero se trata de ser competitivo en todos los partidos”, explicó.

Disculpas y "transformación"

La derrota frente al Oviedo dolió mucho al valencianismo y Gourlay les pidió disculpas, asegurando que "todo el mundo en el club quiere ganar los partidos, que seamos competitivos, que seamos agresivos", pero volvió a escudarse en los cambios que está experimentando el club: "Estamos en una transformación que está en marcha y necesitamos su apoyo. Que seamos una gran familia y consigamos los objetivos de esta temporada, que son bastante claros y se los habéis escuchado al entrenador en muchas ocasiones que es ser competitivos en todos los partidos, ir partido a partido", señaló.

Vía: Superdeporte