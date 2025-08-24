Gourlay da la última hora sobre Guillamón y Almeida
El CEO de fútbol del conjunto valencianista ha afirmado que el centrocampista español pasará el reconocimiento médico con su nuevo club mañana
Joan Castellets
El Valencia CF continúa buscando dar salida a los descartes de Carlos Corberán. A pocos minutos de empezar la J2 de LaLiga en la que se enfrentan de visitante al CA Osasuna, Ron Gourlay ha atendido a DAZN. Ante la pregunta sobre los posibles fichajes de Sadiq y Ramazani, el CEO ha evitado hablar de nombres que pertenecen a otros clubes, como también hizo en la anterior previa.
Confirma la salida de Guillamón
A pesar de no querer hablar sobre posibles incorporaciones, no ha dudado en dejar claro que, Hugo Guillamón, centrocampista de 25 años que fue convocado por Luis Enrique para el Mundial 2022, se marchará a Croacia para firmar con su nuevo equipo: Hajduk Split, todo un histórico del fútbol croata. Además, ha afirmado que mañana pasará el reconocimiento médico con su nuevo club.
Deja claro el futuro de Almeida
Uno de los nombres que parecía tener el futuro inminente fuera del Valencia CF, André Almeida, ha informado Ron Gourlay que finalmente no saldrá. Carlos Corberán en rueda de prensa ya afirmó que Almeida es un jugador al que quería tener en cuenta y hacía caso omiso al rumor de que podría abandonar el conjunto valencianista. “Es jugador del VCF y seguirá siéndolo”, ha concluido el CEO del Valencia CF.
- Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo
- Decisión inminente por Bardghji
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Copenhague, opción para Bardghji
- La convocatoria del Barça para visitar al Levante
- La alineación del Barça ante el Levante
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça