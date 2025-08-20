Giro inesperado en el futuro de Iván Jaime

Carlos Corberán está satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora con los refuerzos, pero tanto el técnico como Ron Gourlay, CEO del club, han dejado claro en sus últimas comparecencias de prensa que el Valencia todavía busca movimientos que apuntalen el mercado. En la lista de prioridades de Corberán, un nuevo delantero centro está en lo más alto, siendo Umar Sadiq el gran favorito para recalar en Mestalla, aunque en las últimas horas su llegada se haya complicado por las diferencias entre el Valencia y la Real Sociedad y la irrupción del Girona como posible nuevo destino para el delantero nigeriano.

En cualquier caso, la posición de '9' no es la única que monitoriza el club en el mercado. El centro del campo también es una demarcación que Corberán le gustaría reforzar, especialmente si André Almeida, en la rampa de salida, termina haciendo las maletas.

En esa lista de opciones, el nombre de Iván Jaime ha estado presente desde el comienzo del mercado. El futbolista, que ya jugó en Mestalla la segunda mitad de la temporada anterior cedido por el Porto, veía con muy buenos ojos regresar a la capital del Turia, consciente de que en Do Dragao no iba a contar con demasiados minutos.

Opción pero no prioridad

Sin embargo, el Valencia no se ha decidido a obtener su cesión en ningún momento del mercado y parece que el centrocampista español va a hacer las maletas rumbo a otro destino: Según adelanta 'O Jogo', Iván Jaime está muy cerca de marcharse cedido al CF Montreal de la MLS. El mencionado medio informa de una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria por cinco millones de euros si el futbolista participa en el 60 por ciento de los partidos jugando, al menos, 45 minutos.

Pendientes de más centrocampistas

Que se escape la opción de Iván Jaime obliga al club a estar más pendiente todavía del mercado de centrocampistas. Que Almeida salga del Valencia en los próximos días es una posibilidad y su marcha obligaría a la dirección deportiva a suplirle. En las últimas horas ha sonado el nombre de Chakvetadze, pero de momento no hay nada firme.

Lo que está claro es que el Valencia CF afronta los últimos días de mercado todavía con trabajo por hacer. Los seis fichajes completados hasta la fecha, aunque han despertado ilsuión en el valencianismo, no son suficientes para refrendar la línea que marcó el club en el comunicado de la incorporación de Ron Gourlay: la de "regresar a la élite europea".