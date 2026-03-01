Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinalissimaLesión LewandowskiPedriDónde ver Betis - SevillaGirona - CeltaClasificación LaLigaMarc MárquezGrada AnimacióAlexia Putellas - GoyaLahm La MasiaPichichi LaLigaPróximo partido BarcelonaDiego Costa SimeonePróxima carrera MotoGPReal Madrid - GetafeCuadro Champions octavosHorarios octavos ChampionsElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

LALIGA EA SPORTS

Gayà, protagonista en el penalti más absurdo que se recuerda en LaLiga

El Valencia tuvo que repetir una pena máxima para avanzarse 1-0 frente a Osasuna

Gayà invadió el área antes de la ejecución de Ramazani

Gayà invadió el área antes de la ejecución de Ramazani / Movistar

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Hilarante la escena que se vivió en Mestalla durante el Valencia-Osasuna de la jornada liguera. En el minuto 67, el colegiado cántabro Cordero Vega señaló una pena máxima favorable a los che que Ramazani se decidió a ejecutar. El extremo belga colocó el balón en el punto de los once metros, pero se demoró más de lo esperado en la toma de su decisión antes de impactar el esférico.

En ese lapso de tiempo, unos segundos transcurrieron entre la ejecución y la transformación del penalti lo que le dio tiempo a José Luis Gayà, capitán del cuadro 'taronja' en adentrarse en el área y colocarse prácticamente a la altura de su compañero cuando todavía no había golpeado la pelota.

Noticias relacionadas y más

Ramazani engañó a Sergio Herrera, pero el árbitro Cordero Vega ordenó repetir el lanzamiento por posición ilegal de Gayà que, como decimos, se colocó prácticamente en paralelo con el belga en el momento de la ejecución. El dorsal '17' tomó de nuevo la responsabilidad y, a la segunda, volvió a mandar el balón al fondo de las mallas. El 1-0 fue decisivo para el cuadro valencianista, que superó a Osasuna con el mencionado tanto de Ramazani.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL