LALIGA EA SPORTS
Gayà, protagonista en el penalti más absurdo que se recuerda en LaLiga
El Valencia tuvo que repetir una pena máxima para avanzarse 1-0 frente a Osasuna
Hilarante la escena que se vivió en Mestalla durante el Valencia-Osasuna de la jornada liguera. En el minuto 67, el colegiado cántabro Cordero Vega señaló una pena máxima favorable a los che que Ramazani se decidió a ejecutar. El extremo belga colocó el balón en el punto de los once metros, pero se demoró más de lo esperado en la toma de su decisión antes de impactar el esférico.
En ese lapso de tiempo, unos segundos transcurrieron entre la ejecución y la transformación del penalti lo que le dio tiempo a José Luis Gayà, capitán del cuadro 'taronja' en adentrarse en el área y colocarse prácticamente a la altura de su compañero cuando todavía no había golpeado la pelota.
Ramazani engañó a Sergio Herrera, pero el árbitro Cordero Vega ordenó repetir el lanzamiento por posición ilegal de Gayà que, como decimos, se colocó prácticamente en paralelo con el belga en el momento de la ejecución. El dorsal '17' tomó de nuevo la responsabilidad y, a la segunda, volvió a mandar el balón al fondo de las mallas. El 1-0 fue decisivo para el cuadro valencianista, que superó a Osasuna con el mencionado tanto de Ramazani.
