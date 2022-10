Gayà: "Para mí no hay club más grande que el Valencia por su afición"

El capitán del conjunto che ha renovado hasta el año 2027 y espera que su continuidad sea un mensaje de ambición “Pienso que vamos a hacer cosas importantes estos años, si no, no hubiera renovado”, dijo Gayà

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, aseguró este miércoles en el acto en el que se formalizó su renovación hasta 2027 que para él no puede haber una entidad mayor que la de Mestalla por la afición que tiene y añadió que espera que su continuidad sea un mensaje de ambición, porque aseguró que sin un buen proyecto no se hubiera quedado, pese a que al final de la pasada campaña dudó entre seguir o marcharse.

“Es un mensaje para todos. No puede haber club más grande para mi que el Valencia, por la afición que tiene. Nunca voy a olvidar como estuvo la gente tras una derrota tan cruel como la de la final de Copa. El Valencia es un grande y ese es el mensaje que quiero dar. Lo saben los jugadores y toda España. Estoy convencido de que el Valencia va a volver a ser el equipo grande que ha sido siempre”, afirmó. “Pienso que vamos a hacer cosas importantes estos años, si no, no hubiera renovado”, apuntó.

Respecto a la negociación, admitió que ha sido larga pero subrayó la predisposición de las dos partes. “Tanto el Valencia como nosotros habían buena intención, sabíamos que me quería quedar y que ellos iban a apostar por mí. Ha sido un proceso largo pero sabíamos que nos teníamos que entender”, explicó.

“Siempre desde el primer momento he querido estar aquí. Poderme haber ido a otro club o ganar más dinero no es lo más importante en este momento de mi vida. Estoy feliz aquí y creo en el proyecto. Mi ambición es hacer que el Valencia vuelva a donde se merece, a los puestos de arriba”, explicó en un acto en el Placo VIP de Mestalla. “Ha habido ofertas, eso no lo voy a negar, pero en mi cabeza siempre ha estado poder seguir aquí”, añadió.

Dudas sobre la renovación

Gayà admitió que la pasada campaña, cuando se filtraron unos audios del expresidente Anil Murthy en los que ponía en duda de que fuera a querer renovar por el proyecto deportivo que había no tuvo claro si seguir o marcharse.

“En ese momento tuve dudas, es la verdad. Pero ese presidente ya no está y creo que han cambiado cosas con Layhoon Chan. No me gustó nada escuchar eso. Pero con la llegada de Layhoon y el mister las cosas han ido un poco mejor”, afirmó.

El lateral admitió que la presencia de Gennaro Gatuuso en el banquillo también ha contribuido. “El mister ha tenido un papel muy importante. Desde el primer momento se ha volcado conmigo, me ha ayudado en todo", señaló.

"Con la llegada del míster se está construyendo un proyecto bueno. Jugamos muy bien y no tenemos miedo a nadie en el campo. Es un equipo atrevido y que quiere. Hay que hacer un gran año. Tenemos un gran margen de mejora, hemos hecho buenos partidos, pero nos falta la continuidad”, admitió.

Gayà señaló que pese a haber cumplido ya muchos objetivos le quedan “bastantes”. “Me haría mucha ilusión poder levantar un título como capitán”, admitió. “Poder jugar en Mestalla y cómo están con nosotros me hace sentir un privilegiado, tenemos la mejor afición del mundo, lo digo así. En estos años que no han sido muy buenos siempre han estado con nosotros. Ya les toca una alegría. La gente ha sido importante, es muy importante sentirse querido”, insistió.

Su mejor momento

Gayà dijo que su mejor momento hasta ahora con el club es la conquista de la Copa del 2019 y el peor la derrota en la final de la pasada campaña. “Pero me sentía orgulloso de estar ahí y de pelear hasta el final”, aseguró.

El alicantino dijo que acabará su contrato con 32 años y que plantearse otra renovación “es hablar por hablar”, aunque admitió que le haría ilusión seguir “mil partidos más”. “Lo que tenga que venir, vendrá”, señaló, antes de desvelar que Fernando Gómez le dedicó una camiseta en la que le dijo que esperaba que le superara como jugador con más partidos en el club.