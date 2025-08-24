Gayà se disculpa por el gesto del brazalete

El Valencia CF cayó derrotado en El Sadar ante Osasuna (1-0) en la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025/26, en un encuentro condicionado por la temprana expulsión de José Luis Gayà. El capitán vio la roja directa en el minuto 20 tras una acción que él mismo ha calificado como determinante en el choque.

“Ha sido un error grave”

Gayà, visiblemente afectado, atendió a los micrófonos de DAZN tras el partido y no dudó en asumir toda la responsabilidad: “Era una acción en la que tenía ventaja y al final, como hemos visto, he intentado controlar y se me ha ido. Ha sido un error grave. Quiero pedir disculpas. Me toca dar la cara porque lo siento. Por esa acción 1.000 aficionados no han podido disfrutar del encuentro. El partido está muy marcado por mi expulsión”.

El capitán explicó que el equipo lo intentó hasta el final pese a la inferioridad numérica, recordando especialmente la ocasión de Danjuma en los minutos finales para igualar el encuentro: “Nos ha costado controlar el partido, pero el equipo lo ha intentado”.

El gesto del brazalete y sus disculpas

Uno de los momentos más comentados del encuentro llegó con el gesto de Gayà tras su expulsión, cuando lanzó el brazalete de capitán. El propio jugador quiso aclarar la situación y pedir disculpas para evitar malinterpretaciones: “Lo del brazalete ha sido una acción de rabia. Espero que no se malinterprete, no quiero tirar el escudo ni mucho menos. Estoy dolido por la acción y por haber dejado al equipo con uno menos. Ha sido complicado de digerir”.

El lateral izquierdo insistió en que el gesto fue fruto de la frustración personal y no un desprecio al club ni a la afición.

“Nos vamos a levantar”

Gayà cerró su comparecencia con un mensaje de compromiso y optimismo de cara al futuro:“Nos vamos a levantar. Estamos pensando en el partido del Getafe y a ver si conseguimos los tres puntos”.

El choque en Pamplona, además, llegaba en una fecha simbólica para el de Pedreguer, ya que igualaba a Miguel Ángel Angulo como quinto jugador con más partidos disputados en la historia del Valencia CF, aunque la celebración quedó empañada por una expulsión que marcó la derrota.