Gayà: "Si está claro quien ha insultado a Vinicius, para mí que no vuelva a entrar"

Considera que el racismo no tiene cabida en el mundo del fútbol De todas maneras, considera que Vinicius tampoco puede hacer el gesto de 'A Segunda'

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, condenó cualquier insulto racista que pudiera haber recibido este domingo el jugador del Real Madrid Vinicius Jr. en el encuentro que ambos disputaron en Mestalla y pidió que si hay pruebas gráficas de lo ocurrido se sancione al aficionado que lo haya hecho.

“Condenamos todos los insultos y es más para eso están las cámaras. Si está claro quien ha sido para mí que no vuelva a entrar a un campo de fútbol. No tienen ningún sentidos los insultos racistas, porque nosotros también tenemos jugadores de color. No tiene sentido no lo entiendo”, aseguró en los micrófonos de Movistar LaLiga.

El jugador valenciano también criticó que Vinicius hiciera gestos a la grada con los que pareció indicar que el Valencia bajará a Segunda cuando se retiraba tras haber visto una tarjeta roja por una agresión a Hugo Duro.

“Hacer gestos de ‘a Segunda’ no está bien. Lo puedo entender, él intenta sacar de esa forma la rabia pero una cosa no quita la otra. Yo denuncio esos insultos racistas pero él tampoco puede hacer eso porque ha sido una minoría", apuntó.