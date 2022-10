Gattuso: "Nico no ha hablado conmigo sobre su situación"

El técnico del Valencia se pronunció tras los rumores que ubican al jugador de vuelta en el Barça "Tiene contrato de un año con nosotros, está entrenando muy bien y es un gran profesional"

Gennaro Gattuso no quiere ni oír hablar de una vuelta de Nico González al FC Barcelona el próximo mes de enero. El preparador del Valencia se pronunció al respecto señalando que "Nico nunca ha venido a hablar conmigo sobre su situación".

En relación a las noticias que hablan de un posible regreso del centrocampista al FC Barcelona en el mercado invernal, el técnico italiano señaló: "Es la primera vez que escucho algo de él, tiene contrato con un año para jugar con nosotros. El chico está entrenando muy bien y es un buen profesional".

Otro de los cedidos que está brillando en el Valencia es el colchonero Samuel Lino. Preguntado por su situación, el técnico che comentaba: "Samuel Lino es prioridad del Atlético de Madrid y a todo el mundo le gustaría ficharlo. No es tiempo de hablar de esto, ni es mi problema".

En relación al encuentro de mañana contra el Elche, Gattuso comentó: "Mañana tenemos mucho que perder porque la gente piensa que vamos a ganar fácil. Si no jugamos con la correcta mentalidad, perderemos. En Castellón perdimos. Les he dicho a mis jugadores que si pensamos que mañana jugando al 60% ganaremos, no lo haremos. Tenemos que respetarles y jugar con la mentalidad adecuada".

Concluyente, Gennaro Gattuso indicaba que "yo tengo al mejor equipo del mundo. Estoy encantado del comportamiento de los jugadores. Ahora nos toca demostrar en el campo si estamos a la altura de equipos como Betis o Sevilla. ¿La fórmula para seducir a Lim? Ganar partidos -dijo entre risas)- y si no los gano la fórmula... A mí me gusta hablar cara a cara, soy sincero y creo que eso le gusta".