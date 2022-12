Gattuso, un hombre de sangre caliente

El italiano admite que ha intentado cambiar su forma de ser en el banquillo, pero “no soy yo, aunque luego me veo y no me gusta” “El cambio de estilo ha sido muy radical, debo agradecer a los jugadores cómo se entrenan”

Ha concedido el entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, una entrevista a la web oficial de LaLiga, en la que repasa el cambio de modelo de su equipo y su manera de ser en un banquillo, la cual ha “intentado cambiar, pero no soy yo. Aunque luego cuando me veo en televisión no me gusta”, explicó el italiano, que propone un fútbol atractivo, muy diferente a lo que era él como jugador.

“Se sufre mucho más en el banquillo que en el campo. Entreno de manera diferente a como jugaba. Yo corría mucho y robaba muchos balones y ahora me gusta que mi equipo tenga el balón. Las ganas, la sangre y la mentalidad es la misma que cuando jugaba pero la visión es totalmente diferente”.

Gattuso cumple su primera campaña en el cuadro che y no puede estar más feliz. “Me he encontrado mucha profesionalidad y estoy muy contento”, admitió. Y eso que tuvo que cambiar la filosofía de juego.

“El primer objetivo que tenía era darle un estilo de juego al equipo, que el año pasado jugaba con un estilo diferente. Tenía claro que debíamos empezar desde el primer día. El cambio ha sido muy radical y debo agradecer a los jugadores cómo se entrenan”, explicó el italiano, que se “sorprendió” con la mentalidad de muchos jugadores “jóvenes” que han hecho “un ‘clic’ increíble. Tenemos que seguir trabajando, en el fútbol como en la vida hay que mejorar día a día”.