El futuro de Mamardashvili, más incierto que nunca

El futuro de Mamardashvili sigue más en el aire que nunca. El guardameta georgiano sigue protagonizando uno de los 'culebrones' del verano en el mercado de fichajes. El aún jugador valencianista ha finalizado sus vacaciones y se ha unido al trabajo del equipo en Paterna mientras se resuelve su situación.

El 'caché' de Mamardashvili subió de manera considerable durante la Eurocopa. El guardameta 'che' fue uno de los héroes de Georgia. El de Tifilis fue el único representante del Valencia y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del torneo. El portero fue nombrado MVP en algunos encuentros como ante República Checa y regaló algunas de las mejores paradas del torneo. El estatus del georgiano, además, ya era alto tras una gran temporada en Valencia.

Pero su buen rendimiento en el campeonato europeo fue un salto en su valor de mercado. En las oficinas de Mestalla se frotaron las manos por sus buenas intervenciones, sabedores que podrían realizar una importante venta que mejorará la delicada situación económica del club. Pero, tras las vacaciones finalizadas por parte de Mamardashvili, su situación sigue encallada y su futuro está más abierto que nunca.

OFERTAS INSUFICIENTES

El club recibió a lo largo del mercado importantes ofertas por su jugador. El Newcastle de Eddie Howe preguntó por el portero y presentó una oferta de unos 25 millones de euros, una cantidad alejada a lo que se esperaban en Valencia. Durante las siguientes semanas, equipos como el Bayern de Múnich se han interesado por su situación, pero, por el momento, ninguna las ofertas se acercaban a los 40 millones que exige el club valencianista.

Al llegar a Paterna tras finalizar sus vacaciones, el portero fue preguntado por su situación en el Valencia. El georgiano se mostró incierto sobre su futuro y reconoció que aún no sabe nada sobre sus próximos pasos: "Estoy en Valencia, ¿no? Lo pone aquí. Yo voy a trabajar en el Valencia". Preguntado por si se quedaría esta temporada, no quiso mojarse "No lo sé", concluyó.

DIMITRIEVSKI, TAMBIÉN A LA ESPERA

Ya unido a la pretemporada, Mamardashvili trabajará conjuntamente por el que en principio debería ser su sustituto. Stole Dimitrievski, una de las incorporaciones del Valencia en este mercado de fichajes, se unió a la entidad 'che'' como el más que posible recambio a una salida del georgiano. En caso de que continuara Mamardashvili en Valencia, la situación de Dimitrievski también podría cambiar.

En Valencia informan de que el portero macedonio tiene una cláusula para salir en caso de que Mamardashvili no abandonara el club este verano. La cantidad de esta es de 3 millones, por lo que si la salida del georgiano no termina de efectuarse, el ex del Rayo podría tener las horas contadas en Valencia.

Al 'culebrón' Mamardashvili le restan aún algunos capítulos. La situación del georgiano es más incierta que nunca y, ahora, tras finalizar las vacaciones e incorporarse al grupo, se esperan días claves para resolver su situación.