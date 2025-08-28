Fran Pérez logra el billete para Europa con el Rayo

Llegar y besar el santo. No le están pudiendo ir mejor estas primeras semanas en su nueva etapa a Fran Pérez. El extremo jugará esta temporada en Europa después de que el Rayo haya goleado en Vallecas, certificando su clasificación para la Fase Liga de la UEFA Europa Conference League

Fran Pérez volvió a ser protagonista para Iñigo Pérez. El canterano del Valencia CF formó como titular frente al Neman bielorruso. El atacante ya formó de inicio en el partido de ida en Hungría y repitió en la vuelta. El técnico vallecano le dio una hora de partido en la que estuvo muy intenso, ganando duelos, poniendo centros y, sobre todo, siendo un incordio para la defensa rival, sacándole hasta cuatro faltas a la zaga bielorrusa.

Sin embargo no fue hasta la segunda mitad cuando la eliminatoria se decidió. Tras el primer carrusel de cambios de Iñigo Pérez, el Rayo se activó con dos goles casi seguidos de Álvaro García de Sergio Camello, acompañados del tanto de Jorge de Frutos para el 3-0 y el último de Álvaro García, firmando un doblete. El Rayo vuelve a hacer historia y disfrutará de los viajes continentales muchos años después.