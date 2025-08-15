Fran Pérez se despide del Valencia CF

El fichaje de Fran Pérez por el Rayo Vallecano se ha hecho oficial en el día de hoy. Tras varias semanas de rumores con su salida al Rayo, ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto de Vallecas. Después de toda una vida en Paterna, donde llegó con 13 años, y tras tres años en el primer equipo de Mestalla, el valenciano se ha despedido de su club. "Ha llegado el momento de despedirme de mi casa, donde he crecido, donde he aprendido y donde cumplí mi sueño de debutar en primera división y jugar en Mestalla".

Valencianista para toda la vida

"Soy valenciano y seré valencianista toda mi vida" sigue el comunicado después de afirmar que no esperaba que el momento de dejar el Valencia CF podría llegar en algún momento. "Ahora empiezo nuevos retos en mi carrera, pero lo hago con el orgullo de haberme criado como valencianista".

Por último, ha querido agradecer a todos los compañeros, entrenadores y empleados que ha tenido en toda su etapa en el club. Por supuesto no se ha querido olvidar de Mestalla y su afición. "Muchas gracias a todos, Amunt Valencia CF", ha concluido.

Los mensajes de sus compañeros

Con la publicación de su despedida, no han tardado en llegar los mensajes de sus compañeros del Valencia CF y algún que otro excompañero. Pepelu, Javi Guerra, Dimitrievski o Foulquier han respondido con emoticonos. Por su parte, Hugo Duro ha comentado: "Mucha suerte pequeño", Alberto Marí: "Suerte hermano!" o Rubo Iranzo: "Suerte broo!". Además, Enzo Barrenechea, Yarek y Lato también han compartido su apoyo al futbolista. Este último, ha contestado: "Mucha suerte franchuuuuuuuu!!! Dale caña!".