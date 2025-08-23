Fran Pérez: "Estoy convencido de que este año va a ir genial"

Fran Pérez realizó su debut con el Rayo Vallecano el pasado jueves 21 de agosto en la ronda previa de la Conference League. El exvalencianista partió desde el inicio en un partido clave para los franjirrojos, la segunda participación del club en una competición europea en toda su historia. En los 61 minutos que disputó fue el jugador más activo, tuvo en sus botas el primer gol, pero su disparo desde fuera del área fue repelido por el portero rival.

El jugador ya ha compartido a través de sus redes sociales una recopilación de fotos de su primer partido con el Rayo. En el se muestra muy feliz por su debut con su nuevo equipo, pero sobre todo alegre por participar en un momento histórico para el club. Manda un mensaje a la afición para la vuelta contra el Neman, "Juntos lucharemos por la clasificación en Vallecas".

Primeras palabras de Fran Pérez en el Rayo Vallecano

Ha hablado sobre sus nuevos compañeros y su llegada al club, “Los compañeros la verdad que me han acogido muy bien, hay un grupo espectacular aquí. Antes de llegar recibí mensajes privados de compañeros y quiero agradecérselos porque al final se te hace mucho más fácil si un grupo te lo pone así de fácil”. Fran Pérez también se ha mostrado ilusionado con esta temporada, “La afronto con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y estoy convencido de que este año va a ir genial. Espero un ambiente de fútbol, espero una afición que esté muy unida con su equipo y lo que puedo decir es que nosotros vamos a tratar de darlo todo y trabajar para que la gente de Vallecas y la afición se sienta orgullosa de nosotros”.

Tras una campaña difícil en el Valencia CF, Fran Pérez afronta la temporada con ilusión y ganas de crecer, “Mis objetivos personales son seguir creciendo como futbolista y vengo aquí a aportar mi trabajo, mis cualidades como futbolista… Espero ayudar al equipo en todo lo que pueda y más”. Acaba el video de presentación con un mensaje a la afición, “Hola gente de Vallecas, estoy deseando conoceros, jugar en el estadio y va a ir muy bien esta temporada”.

Debut en liga

Fran Pérez va a debutar en liga, el lunes 25 de agosto, en el partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Athletic Club. El valenciano estuvo convocado en la primera jornada de liga ante el Girona, pero no llegó a disputar ningún minuto.