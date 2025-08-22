El FC Barcelona baraja jugar en Mestalla el partido de la primera vuelta

Todavía se desconoce dónde se jugará el FC Barcelona - Valencia CF de la cuarta jornada de Liga que, en principio, se iba a disputar en el Spotify Camp Nou, una opción que se fue desvaneciendo con el paso de los días por el retraso en la presentación del Certificado de Final de Obra, lo que obliga a la entidad catalana a abrir un abanico de posibilidades.

Aunque tienen un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para seguir usando Montjuïc en la primera vuelta del torneo, como esta no era una opción sobre la mesa, los responsables del recinto organizaron para ese fin de semana un concierto de Post Malone, lo que hace inviable usar el estadio para la visita valencanista.

Montilivi, vía sencilla

Caído el Plan 'A', el Barça tiene dos vías en mente, una más factible que otra. La primera de ellas es a de jugar en Montilivi, el estadio del Girona FC. Esta vía no contaría con demasiados impedimentos, ya que la relación con el club de la costa brava es buena y se antoja complicado pensar que pongan alguna 'pega' a ceder el estadio en una jornada en la que juegan fuera de casa.

Mestalla, vía polémica

A pesar de ello, el Barça quiere darle una vuelta de tuerca más al asunto para tratar de no renunciar a ninún partido más en el Camp Nou. Aquí es donde emerge la posibilidad que plantea el conjunto catalán de que se juegue la ida en Mestalla con el Valencia actuando como local y que la vuelta se celebre en Can Barça.

Esta posibilidad, no obstante, sí que acarrea cierta problemática en muchos sentidos. En primer lugar ya hay varios clubes que se han quejado de que el Barcelona inicie la temporada como visitante y que tenga muchos partidos en casa en el tramo decisivo de la temporada, además de 'adulterar' el calendario por una razón que solo es responsabilidad del conjunto catalán como es el hecho de no tener su propio estadio listo para las fechas previstas.

¿Dónde viaja el valencianismo?

La otra complicación está relacionada con la propia afición del Valencia CF, que todavía no sabe si ese fin de semana se debe organizar para ir a Mestalla en una fecha que no estaba prevista -además el club valencianista puso a la venta las entradas de toda la temporada, incluidas las de la visita del Barça en la segunda vuelta y que ya han sido adquiridas por alugunos seguidores- o si ha de hacer las maletas para ver a su equipo fuera... y adónde.

En las últimas temporadas se ha convertido en habitual que el valencianismo agote las entradas de la grada visitante en tiempo récord y muchos de los habituales 'viajeros' están pendientes de la resolución de este asunto para programar su visita al Barça, ya sea en Girona o en la ciudad condal.

El Camp Nou no está listo

La idea que barajaba el Barcelona era poder reabrir el estadio reformado con un límite de 27000 espectadores, distribuidos detrás de las porterías y Tribuna. No obstante, las mismas no están totalmente preparadas y se hallan con escombros, lo que podrían comprometer la seguridad de las personas. Por ello, según la Cope, "nadie se atreve firmar a día de hoy el certificado final de obra porque las consecuencias penales podrían ser graves".