Un fallo de Rivero propició la derrota de la 'unidad B' del Valencia ante el Teruel

El Valencia perdió este miércoles contra el Teruel, de Primera RFEF, en el Estadi Antonio Puchades de Paterna, en un partido que el preparador Carlos Corberán aprovechó para poner en escena, sobre todo, a futbolistas menos habituales y que se definió por un error en la salida del meta Cristian Rivero que propició el único tanto del choque.

El retraso en su debut liguero por el aplazamiento de su partido contra el Betis de este fin de semana llevó al Valencia a buscar un par de amistosos para estos días y, ante la falta de éxito en sus gestiones, asumió este choque que en principio debía jugar el Valencia Mestalla.

Con una alineación plagada de canteranos y con varios jugadores del primer equipo menos habituales para Carlos Corberán, el técnico volvió a plantear un sistema con cinco defensas, como ya alineó en el Trofeu Taronja. Un cambio de propuesta obligado por la falta de lateral derecho y que podría haber llegado para quedarse.

El técnico de Cheste se guardó a sus ‘titulares’ para el partido contra el Hércules, que tendrá lugar este jueves también en Paterna y que cerrará la preparación de los valencianistas para un inicio de Liga que será una semana más tarde tras el aplazamiento del partido contra el Betis.

Bajo un asfixiante calor, el joven David Otorbi destacó desde el inicio. Antes de cumplirse los cinco primeros minutos, el extremo del filial logró marcharse de dos rivales, pero su tiro se fue alto. Gayà probó con un doble chut que se estrelló en la defensa y luego fue atrapado por Zarco.

El Valencia dominaba el partido, pero sin una gran superioridad ante un rival que milita en la tercera categoría del fútbol español y que se creció con el paso de los minutos. Cada vez llegaba con más claridad al área de Cristian Rivero, que fue titular por primera vez en la pretemporada. En la mejor llegada del equipo turolense, Wanjala se lanzó para arrebatarle el balón del pie a Sergio Moreno.

Pero tras la pausa de hidratación, Edu Gallardo avanzó al equipo turolense aprovechando una salida en falso de Rivero. El meta de Gandia, renovado este año hasta 2027, salió de su portería para rechazar un balón al que no llegó.

Esta pretemporada ha actuado como segundo portero el canterano Vicent Abril, que jugó cuando no lo hizo Stole Dimitrievski, pero el portero de 21 años tiene unas pequeñas molestias en el abductor y no entró en la convocatoria.

Antes del descanso, un disparo de rosca de Danjuma se fue por poco y un tiro de falta directa de Almeida se estrelló en la escuadra en las dos acciones más claras de los locales.

En la segunda parte, Corberán dio entrada a más canteranos como Aimar Blázquez, Jaume Durá, Alejandro Panach y Marc Martínez. El Valencia buscó el empate con dos testarazos de Blázquez y Diakhaby y un chut de Gayà, pero no logró modificar el resultado.

En los últimos minutos, un disparo cruzado de Marc Martínez se marchó rozando el palo y Rivero rechazó un potente chut de Calvé. Así, el séptimo amistoso de los valencianistas se cerró con victoria por la mínima del equipo aragonés mientras el eclipse comenzaba a producirse.

Ficha técnica:

0 - Valencia: Cristian Rivero, Mayol, Wanjala, Diakhaby, Iker Córdoba, Gayà, Otorbi, Dieng, Almeida, Raba y Danjuma.

También jugaron Aimar Blázquez, Jaume Durá, Alejandro Panach y Marc Martínez.

1 - Teruel: Amador Zarco, Andrés Borge, Pablo Felipe, Joserra, Nathan, Gallardo, Miguel Romera, Albisua, Mario Sesé, Hugo Redón y Sergio Moreno.

También jugaron Jose María Relucio ‘Relu’, Álvaro López, Lluís Llácer, Carlos Igual, Jose Luis Calvé, Nicolás Gucik y Dmytro Pohorilyi.

Goles: 0-1, m.29: Edu Gallardo.

Árbitro: Pablo González del Rey (Comité valenciano).

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Incidencias: Séptimo partido de pretemporada disputado en la Ciudad Deportiva de Paterna ante unos 1.000 espectadores.