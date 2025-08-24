Fallo clamoroso y gol anulado, así ha sido la actuación de Danjuma

Arnaut Danjuma ha protagonizado la principal novedad en el once del Valencia CF. El neerlandés nacido en Lagos (Nigeria) ha debutado como titular en El Sadar y ha disputado los noventa minutos del encuentro. Ha sustituido a Hugo Duro, que ha sido la gran ausencia en el once escogido por Corberán y ha sido el atacante con mayor participación, aunque sin demasiado acierto.

El partido ha comenzado con Danjuma ocupando la posición de '9', destacando la predisposición del delantero a bajar a recibir el balón para dar una salida al equipo. No obstante, la expulsión de José Luis Gayà ha convertido al Valencia en un equipo incapaz de generar ocasiones, resintiéndose mucho de estar con un futbolista menos, especialmente en la primera mitad. El cambio necesario tras la expulsión del futbolista de Pedreguer ha obligado a retirar a uno de los jugadores de ataque, siendo Raba el sacrificado, lo que ha reducido exponencialmente la capacidad de crear peligro en campo rival.

Error estrepitoso

Aun así, una de las mejores ocasiones ha llegado segundos antes de marcharse a los vestuarios. Diego López ha generado ventaja en la banda derecha tras vencer en la pugna física a Juan Cruz y el asturiano le ha servido un balón de 'valor gol' a Danjuma, pero el delantero ha sido incapaz de rematar dirección portería pese a encontrarse completamente solo en el área pequeña. El 'pase de la muerte' requería de un disparo con la pierna izquierda, pero el neerlandés ha intentado el remate con la derecha, provocando un mal golpeo.

Un buen gol, pero en fuera de juego

Durante el partido, Danjuma también ha probado el disparo desde fuera del área en varias ocasiones, aunque con poco éxito. Además, en los últimos instantes de la segunda parte se ha 'redimido' del fallo clamoroso del primer tiempo anotando el gol del empate con una buena volea. Diakhaby ha ganado dos duelos en área contraria y Danjuma ha 'cazado' el rebote, pero ha sido invalidado finalmente por fuera de juego del exfutbolista del Villarreal. Con el paso de los minutos y la entrada de Hugo Duro al terreno de juego, el neerlandés ha ido volcando su fútbol hacia la banda izquierda, mostrando una mejor versión que en la punta de ataque. Desde el costado izquierdo intentó cuatro regates, aunque solo salió vencedor en uno de ellos.