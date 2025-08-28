El exvalencianista Alessandro Florenzi dice adiós al fútbol

Por el Valencia CF han pasado muchos futbolistas estos años y todos ellos han dejado huella de una u otra manera, no tiene por qué ser deportiva. Un movimiento de jugadores más constante en las últimas temporadas, acrecentado por las cesiones habituales en esta etapa de la ‘era Meriton’. Una manera de proceder que facilita que los futbolistas pasen poco tiempo por Mestalla, pero no por ello sean olvidados cuando su carrera llega a su fin.

En este caso hablamos de un futbolista con un gran nombre en el fútbol italiano, su país, pero que por distintas circunstancias su paso por el Valencia CF fue efímero y decepcionante. Alessandro Florenzi ha anunciado su retirada del fútbol profesional. El ex capitán de la AS Roma, el equipo de su carrera, ha anunciado su decisión a sus 34 años y tras su salida del AC Milan.

Florenzi pasó por la cantera capitalina antes de debutar con el primer equipo en 2011, sustituyendo a una leyenda de la Roma como Francesco Totti. Tras un año de cesión en el Crotone en Segunda B, regresó a la Roma dónde disputó ocho temporadas consecutivas (280 partidos). Allí se convirtió en el dueño del carril derecho de un equipo que jugaba habitualmente la Champions League y con bagaje ya en la selección italiana (49 partidos y 2 goles).

Salida de la Roma y llegada a Mestalla

En enero de 2020, a solo unos meses de que arrancara la pandemia de Covid-19, la Roma cede a Florenzi al Valencia CF. A Mestalla llegó como una buena operación de un jugador con experiencia para mejorar el camino en Liga rumbo a Europa y con la eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente a la Atalanta por delante.

En su tercer partido con el Valencia CF, Florenzi fue expulsado con roja directa. Después de cumplir sanción, el italiano contrajo la varicela, lo que le apartó de la ida de Champions y de un par de partidos más. A partir de ahí estalló la pandemia y en el regreso del fútbol, Florenzi participó en algunos partidos más sin demasiado brillo. Su ficha y el alto precio que pedía la Roma según lo que publicó SUPER en la época terminaron su etapa en Mestalla tras esa cesión.

Los últimos años de Florenzi han sido de equipo en equipo, primero el PSG y después el Milan. Con el equipo lombardo tuvo cierta relevancia, pero las lesiones lo lastraron en los últimos tiempos.

El italiano cierra su carrera con una Eurocopa (2021), 1 Copa y 1 Supercopa de Francia y una Liga en su país, pero con el Milan.