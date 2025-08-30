Estreno breve pero estelar de Largie Ramazani

Había dudas si Largie Ramazani estaría disponible para el partido de hoy y entraría en la convocatoria del partido frente al Getafe. Finalmente, tras pasar el reconocimiento médico y anunciar el fichaje del belga el pasado jueves 28 de agosto, pudo ser inscrito y por tanto entrar en la convocatoria de Carlos Corberán. El extremo belga que llegó hace menos de 48 horas a España, ya ha sumado sus primeros minutos oficiales con la camiseta del conjunto ‘Blanquinegro’. El director técnico de Cheste realizó el último cambio en el minuto 87, saliendo del campo Luis Rioja y entrando al terreno de juego el jugador cedido por el Leeds United Largie Ramazani.

Primera asistencia de Ramazani

El canterano del Manchester United no tardó en dejar sus primeros destellos con el Valencia CF. En el descuento, exactamente en el minuto 97, en la que prácticamente era la última ocasión del partido, un despeje de cabeza de Diakhaby a la espalda de la defensa del conjunto azulón, permitió a Mestalla presenciar lo rápido y veloz que es el extremo belga. Cogió la pelota tras el cabezo de Diakhaby, controlo, arrancó y en el momento perfecto el belga soltó el balón para ponerle un caramelo a Hugo Duro, que empujó el balón a placer para poner el 3-0 definitivo y sumar la primera victoria de la temporada. Con los tres puntos de hoy el conjunto dirigido por Carlos Corberán suma cuatro puntos de nueve posibles; El empate frente la Real Sociedad en el debut liguero, la derrota en Pamplona contra el Atlético Osasuna que el Valencia tuvo que jugar la prácticamente todo el partido con uno menos por la temprana expulsión de Gayà y la gran victoria de hoy por 3-0 frente al Getafe con las buenas sensaciones de los recientes fichajes de Danjuma, Santamaria y Ramazani.