Estreno agridulce a la espera de más fichajes

No fue el debut liguero esperado porque en Mestalla se respiraba la ilusión de arrancar el curso sumando los tres puntos en casa. Todo parecía encaminado a ello con el gol de Diego López, pero la alegría no duró más de tres minutos con el gol de Take Kubo que dibujó en el marcador las tablas definitivas. Un punto de partida, un punto agridulce que, por encima de todo, debe recordar a la dirección deportiva que el trabajo en el mercado no está finiquitado y que siguen haciendo falta refuerzos.

Mestalla se vistió de gala para recibir la nueva temporada. Más de 45.000 gargantas valencianistas llevando en volandas a su equipo, entre ellos los 'nuevos' integrantes de la grada de animación, que empezaron a reconstruir una comunión con el resto de la afición que va a ser clave a lo largo de la temporada. Clave pero no definitiva, porque si algo demostró el partido es que al equipo de Carlos Corberán no le va a bastar con el apoyo de su gente para cumplir los objetivos que el propio club marcó, el de la élite europea.

De menos a más

Los primeros minutos metieron el miedo en el cuerpo a más de un valencianista porque el conjunto blanquinegro no saltó al césped todo lo conectado que debería. La Real dominó el centro del campo durante gran parte del primer acto y no fue hasta los minutos finales cuando el Valencia empezó a desperezarse. En cualquier caso, la carta de presentación no llegó hasta la segunda mitad, cuando los de Corberán adelantaron filas y quisieron dominar. Entonces llegó el gol del de siempre, de Diego López, que no pudo celebrar durante mucho tiempo Mestalla porque Kubo empató prácticamente en la siguiente acción. En los minutos finales, más del Valencia que de la Real, pero insuficiente.

Actitud

Lo que no le pudo reprochar Mestalla a sus jugadores fue la actitud. El equipo compitió y fue valiente con el empate en el marcador, pero no encontró el acierto necesario en los últimos metros. Jugadores como Rioja o Javi Guerra fueron 'todoterrenos' cada minuto que disputaron y la afición lo agradeció con aplausos.

Orden defensivo, tarea pendiente

La 'nueva' defensa tras la marcha de Cristhian Mosquera y la llegada de José Copete, titular en su debut liguero, necesita más rodaje. El principal 'pero' del Valencia a nivel futbolístico fue el desorden defensivo que pudo percibirse en varias acciones. Antes del gol de Kubo, el cuadro valencianista ya había permitido a la Real combinar en la frontal del área más de la cuenta, y al final terminó pagándolo con el tanto del japonés.

Dos semanas para acertar en la diana

En las casi dos semanas que quedan de mercado el Valencia está obligado a seguir reforzando el equipo. Los seis fichajes y la ilusión que han desatado algunos de ellos no pueden esconder que el equipo todavía presenta una serie de debilidades que deben ser pulidas. El club ya cuenta con pocos recursos económicos y la dirección deportiva parece haber centrado el tiro en la posición de '9', siendo Umar Sadiq el gran favorito, pero el tiempo corre, las jornadas empiezan a pasar y Corberán necesita caras nuevas cuanto antes.