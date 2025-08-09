¡Espectáculo! Vídeo resumen y todos los goles del Valencia - Torino

¡Menudo torbellino! Eso ha sido el Valencia CF frente al Torino, cerrando la pretemporada con una contundente goleada. Un empujón de confianza para un equipo que ha sacado su mejor versión en Mestalla ante su público. Los blanquinegros retuvieron el Trofeu Taronja con un estadio casi lleno y con ganas de ver buen fútbol.

El equipo arrancó el partido muy bien plantado y con las ideas claras en busca de la primera victoria del verano. No fue hasta el minuto 20 cuando Javi Guerra se coordinó con Dimitri Foulquier para hacer el 1-0 tras una gran jugada colectiva. Poco antes del descanso Luis Rioja se unió a la fiesta con el 2-0 gracias a un latigazo desde la frontal del área que se coló por el primer palo.

Por último Javi Guerra firmó su doblete con un golazo espectacular en el que salvó la salida de Franco Israel con una picada de mucha clase.

Así fue el gol del 1-0 de Javi Guerra al Torino

Así fue el gol del 2-0 de Luis Rioja al Torino

Así fue el gol del 3-0 de Javi Guerra al Torino

Los valencianistas se medirán a la Real Sociedad el próximo fin de semana en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026