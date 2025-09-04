Enzo Barrenechea, clave en la llegada de Lucas Beltrán al Valencia CF

A pesar de su corta travesía, Enzo Barrenechea es un futbolista querido en Mestalla. El argentino defendió los colores del Valencia CF durante toda la temporada 2024/25, en la que estuvo cedido por el Aston Villa. De menos a más, fue ganándose la confianza, primero de Baraja y después de Corberán, hasta convertirse en el indiscutible pivote del equipo. Su compromiso y buen nivel encadilaron al valencianismo, que exigió su regreso para la temporada 2025/26, pero el alto precio que le puso el Aston Villa sacó al Valencia de la carrera y terminó fichando por el Benfica.

Incluso sin formar parte del equipo, Barrenechea sigue aportando desde la distancia, y es que Lucas Beltrán, última incorporación del Valencia en el mercado de fichajes, ha desvelado la importancia que ha tenido el pivote argentino en su llegada a la capital del Turia. "Enzo me habló muy bien de la ciudad y me dijo que no me querré ir nunca de aquí. También me dijo que Mestalla es increíble".

Beltrán y Barrenechea mantienen una relación muy cercana. El nuevo atacante del Valencia explicó que son "de la misma ciudad y nos enfrentamos desde los 10 años". Además, desveló que la familia de Enzo, enamorada de la ciudad, "sigue viviendo en València", tras la etapa del futbolista en Mestalla.

Una nacionalidad que casa con Mestalla

Por su condición de argentino, Lucas Beltrán fue preguntado por los futbolistas de su misma nacionalidad que han hecho historia en el Valencia, como Pablo Aimar o Kempes, entre otros. El jugador procedente de la Fiore explicó que no siente presión, sino que "es algo lindo y la gente ya me lo ha hecho sentir. Quiero hacer mi camino".

Atraido por la oportunidad desde el primer momento

En cualquier caso, Beltrán explicó que no necesitó que nadie le convenciera demasiado y que se sintió muy atraido por la oferta desde el primer momento: "No hizo falta que me convencieran porque el Valencia CF es una institución muy grande tanto en España como a nivel mundial. También sabía que la ciudad era muy linda y se vive muy bien".

"Conociendo la exposición del Valencia y los grandes jugadores que pasaron por aquí siempre creí que era el lugar adecuado", añadió.