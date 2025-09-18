El Valencia CF regresa a la Liga este sábado en Mestalla después del varapalo de la goleada contra el FC Barcelona. El equipo de Carlos Corberán había conseguido ilusionar a la afición con los fichajes estivales, sin embargo, las expectativas a un sufrido un ligero bajón tras los últimos resultados y las primeras cuatro jornadas en las que el equipo solo ha sumado una victoria.

Dos voces autorizadas como Toni Seligrat, ayudante de Rubén Baraja en el banquillo de Mestalla, y Jaume Doménech, capitán durante muchos años del Valencia CF, han opinado recientemente sobre cuál debería ser el objetivo del club en Liga esta temporada. Veo las mismas expectativas de las dos temporadas atrás. Tenemos que hacer una muy buena temporada para conseguir quedar los primeros de la Liga de los que juegan para no bajar", respondió Seligrat.

"Recuerdo una reunión de los capitanes con Mateu y Marcelino en la que se decía: 'Hemos entrado en Champions, vamos a intentar mantener el equipo, no se va a vender, esta es nuestra idea... Pero también he tenido muchos momentos en los que empiezas, sabes lo que es el Valencia, sabes que no puedes estar abajo, pero no te dicen que el objetivo es entrar en la Liga de Campeones. Yo te puedo venir y decir este año que el objetivo es ese, pero no sería real", aseguró Jaume Doménech por su parte.

Así pues SUPER quiere pulsar la opinión de los lectores y que compartas tu punto de vista con nosotros y comprobar si mantienes tu ilusión alimentada por los fichajes y pese a las ventas de Mosquera, Yarek y la salida de Mamardashvili.

<noiframe><ul><li>Encuesta: ¿Para qué objetivo está preparada la plantilla del Valencia CF 25/26?</li></ul></noiframe>

Vía: Superdeporte