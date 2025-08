La encrucijada de Dimitrievski

La 2025-26 tenía que ser la temporada de Stole Dimitrievski en la portería del Valencia CF. Sin embargo, de momento no parece que vaya a serlo tras la llegada de Julen Agirrezabala, y la opción de una salida empieza a tomar fuerza. Según el periodista Matteo Moretto, su futuro está en el aire y lo visto en los últimos partidos de pretemporada puede ser un claro indicativo de ello. El arquero macedonio debe tomar una decisión.

Stole Dimitrievski llegó el pasado verano a la capital del Turia con las ideas claras: un año de transición como suplente de Mamardashvili y titular a partir de la siguiente temporada. El guión se cumplió en la campaña 2024-25, cuando ejerció de segundo portero del equipo 'ché' y participó en todos los partidos de Copa del Rey (5), además de ser titular en 4 encuentros ligueros. Al final de la temporada pasada, Giorgi Mamardashvili se despidió de Mestalla y, a priori, el ex del Rayo Vallecano pasaba a ser el portero titular. No obstante, la llegada de Julen Agirrezabala lo ha cambiado todo.

Una llegada inesperada y muchas incógnitas

La situación en la portería local de Mestalla era un tanto dudosa. Stole Dimitrievski y Cristian Rivero -que ha vuelto tras su año de cesión en el Albacete- eran los únicos ocupantes, por lo que era necesaria la incorporación de otro guardameta de garantías. Debido a ello, el Valencia se lanzó a por Julen Agirrezabala, jugador del Athletic Club que estaba opacado por el internacional Unai Simón. El vasco se incorporó al Valencia tras un acuerdo de cesión que contempla una compensación económica además de unas cuantías variables por rendimiento así como penalizaciones por no participación. Esto último es un factor a tener muy en cuenta, ya que allana el camino de Agirrezabala hacia la titularidad. Asimismo, El Valencia CF dispone de una opción de compra no obligatoria al finalizar la cesión.

En cuanto a los partidos de preparación disputados hasta la fecha, Dimitrievski ha ido perdiendo protagonismo en favor del portero donostiarra de 24 años. Aunque el macedonio se ha perdido los dos últimos compromisos por una lesión en el hombro, desde la llegada del canterano del Athletic Club no ha disputado ni un minuto ante el Leganés (23 de julio), ejerciendo Agirrezabala de titular en todos los partidos.

Un portero con mercado

Si finalmente decide salir, a Dimitrievski no le faltarán novias. Sus seis temporadas en el Rayo Vallecano como portero titular indiscutible no pasaron desapercibidas (muestra de ello es su fichaje por el Valencia como sustituto de Mamardashvili) y el mundo del fútbol no lo olvida en poco más de un año. Además, hay equipos de primera con la portería todavía abierta y la salida del macedonio es, sin duda, muy atractiva para muchos.