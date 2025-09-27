Empate en Lleida para continuar en la zona alta

Reparto de puntos entre Valencia CF Femenino y SE AEM en un partido bastante igualado. Si bien las de Mikel Crespo gozaron de las ocasiones de gol más claras, las de Joan Bacardit supieron hacer frente a los intentos de las valencianistas hasta el 0-0 final. Este punto deja a las valencianas con ocho en total, en la tercera plaza de la clasificación. A dos del líder, el Alavés.

El Valencia CF Femenino saltaba al verde como en las tres jornadas previas, queriendo el balón y presionando al rival, en este caso a la SE AEM, que se mostraba sólido defensivamente y contraatacaba con criterio. Las valencianas debían evitar que se acomodaran las leridanas.

La igualdad, con planteamientos distintos, reinaba. Locales y visitantes no conseguían imponerse.

La balanza, en cuanto a posesión del esférico, se decantaba, a los minuto 20, del lado de las de Joan Bacardit. Las de Crespo necesitaban cambiar esta situación con cierta urgencia, puesto que la sensación de peligro tenía mayormente color azul.

Las blanquinegras, de rojo Torino, adelantaban líneas y también lograban aguantar más el balón. De este modo, los últimos 10 minutos de la primera mitad acontecían mayormente en campo del AEM. Con 0-0 se llegaba al descanso sin ocasiones de gol dignas de mención.

Mejor inicio de las valencianistas en el segundo tiempo

En el inicio de la segunda mitad, el Valencia CF Femenino salía mejor que la SE AEM al Camp d'Esports. Las valencianistas llegaban por bandas más fácilmente y probaban con chuts lejanos a Lucía Alba, quien en el minuto 69 evitaba el 0-1.

Rebecca C., que había sustituido a Marcano, estaba haciendo mucho daño por el flanco izquierdo. La defensa local estaba pasando muchos apuros. Nuevamente Lucía Alba, en el minuto 77, despejaba un buen tiro de M. Martí. Poco después eran los turnos de Tere y de Ferrato. Las del Puchades apretaban y las del Camp d'Esports se zafaban con protagonismo para Lucía Alba.

Cintia H., en el minuto 80, tenía el 1-0, pero su remate marchaba fuera. Partido loco que podría llevarse el equipo que marcara primero, dado el tiempo que quedaba para el 90. Aunque el 0-0 inicial iba a ser el resultado final.

Ficha técnica

0 SE AEM: Lucía Alba, Loba, S. Peñálver, Noe, Inés, Evelyn (Cherle, min. 63), María Lara, Ransanz (Yonei, min. 63), Blasco, Cintia H., Vero.

0 Valencia CF: Jana, Pauleta, Celia, Lena Pérez, Tamarit, Monente (Yasmin, min. 74), Gema (Mbadi, min. 84), Marcano (Rebecca C., min. 63), Mascarell (Ferrato, min. 74), M. Martí, Tere.

Árbitra: Mireya López (Murcia). Tarjetas amarillas a Marcano (min. 27), Ransanz (min. 34), Celia (min. 60), Mbadi (min. 88) y María Lara (min.91).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el Camp d'Esports (Lleida).

Vía: Superdeporte