La doble salvada de Tárrega para evitar el gol del Espanyol

César Tárrega ha firmado contra el Espanyol una de las jugadas defensivas más espectaculares de lo que llevamos de Liga EA Sports. El central del Valencia CF, junto con Mouctar Diakhaby, firmó una gran primera parte en la visita a Cornellá. Ambos estuvieron muy destacados, permitiendo que el equipo de Corberán se fuera al descanso con la victoria momentánea.

De hecho sin haber marcado gol ni asistido, Tárrega se fue al descanso como el jugador con más nota estadística del partido con un 8 según Sofascore, después de esa primera mitad imperial y aúpado por esa doble salvada.

Corrá el minuto 36 de partido cuando el Espanyol se volcaba sobre el área valencianista en busca del empate, en los momentos más delicados para el Valencia tras adelantarse en el marcador. El Espanyol rozó el gol pero ahí estaba Tárrega, como si fuera un pívot debajo del aro, para negar el gol a los pericos por partida doble.

Primero sacó el pie sobre la línea para evitar el gol de Puado tras un disparo a bocajarro desde el punto de penalti. Acto y seguido saltó hasta la escuadra izquierda para rechazar el remate de Pickel con la cabeza.

El vídeo de la doble salvada de Tárrega contra el Espanyol

Una acción de mucho mérito y que habla a las claras del nivelazo que está mostrando el canterano del Valencia CF en este inicio de Liga.

Vía: Superdeporte