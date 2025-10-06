Diez preguntas obligadas a Ron Gourlay

Ron Gourlay comparece este lunes (13:00) en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna en plena de crisis de juego y resultados del Valencia. El CEO de Fútbol atenderá a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa desde que arrancó la temporada. El dirigente escocés pretende lanzar un mensaje de unidad a afición y entorno y de confianza a Carlos Corberán y sus jugadores después del mal arranque de LaLiga con el objetivo de cambiar la dinámica negativa y reconducir la temporada.

Más allá de su discurso 'oficial', Gourlay también tendrá que responder a las preguntas de los medios de comunicación, portavoces de un valencianismo descontento con la gestión del club y el rendimiento de su equipo como se demostró con a reacción de la afición en la derrota contra el Oviedo en Mestalla y en el desplazamiento a Girona. Hay muchas, pero estás son diez preguntas obligadas que deberá responder:

Objetivo

¿Cuál es el objetivo del Valencia esta temporada? ¿Algún dirigente se lo ha comunicado al entrenador y a la plantilla? ¿No detecta una falta de exigencia en el club?

El Valencia ha arrancado la temporada sin un objetivo marcado por el club. Una falta de exigencia que se ha trasladado peligrosamente al césped. "Los objetivos son claros y están alineados con las palabra del entrenador. Tenemos que ser competitivos en todos los encuentros, ir partido a partido", dijo el sábado al ser preguntado precisamente por el objetivo.

Propiedad

¿Qué quiere el presidente Kiat Lim del Valencia? ¿Cuánto más tiempo puede permirtirse el club sin jugar Europa?

El club anunció el nombramiento de Ron Gourlay como nuevo CEO de Fútbol como "un paso estratégico clave dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo bajo la presidencia de Kiat Lim". La realidad del esquipo es que está más cerca de los puestos de descenso (8 de 24 puntos). ¿Que quiere el presidente del Valencia?

Corberán-vestuario

¿Por qué no ha reforzado antes a Corberán? ¿Es consciente de un malestar dentro del vestuario? ¿Por qué no baja más al vestuario y mantiene una comunicación fluida con los jugadores?

El CEO de Fútbol está obligado a hacer una valoración del estado de confianza del club en el entrenador y explicar por qué no ha salido a hablar antes para reforzarlo y no exponerlo tanto en sala de prensa. Llama la atención el silencio institucional durante el último mes especialmente en semanas críticas como la del 6-0 del Barcelona. Tampoco se entiende que haya permitido que la bola del malestar de los jugadores con la gestión del entrenador se haga cada vez más grande.

Equipo

¿Dónde ve el "progreso" del equipo?

Gourlay aseguró en la previa de la derrota contra el Girona que el equipo ha arrancado bien en Mestalla (viene de perder contra el Real Oviedo delante de la afición) y está en "progreso". "Empezamos muy bien en casa. Nuestro reto ahora es fuera de casa, pero estamos viendo un progreso". La realidad es que el equipo ha sumado 1 de los últimos 9 puntos perdiendo contra el colista y un recién ascendido.

Mercado

¿Está satisfecho con el rendimiento de sus ocho fichajes?

El equipo no ha arrancado bien la temporada y en buena medida es porque los fichajes no están funcionando en su gran mayoría. Solo Danjuma y Agirrezabala están a un nivel digno. Santamaría y Raba han alternado buenas y malas actuaciones, mientras que Ugrinic, Beltrán, Copete, Ramazani no son protagonistas y han aportado poco hasta la fecha.

Vía: Superdeporte